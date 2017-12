Erfolg moderner Fahndungsmethoden: Soziale Medien haben am Donnerstagabend zum Auffinden einer vermissten Person geführt. Um 17.20 Uhr wurde der Polizei eine vermisste 81-jährige Frau gemeldet. Zeitnah startete eine Öffentlichkeitsfahndung, unter anderem in den Sozialen Medien. Eine Bedienstete in einem Ahlener Baumarkt erkannte die Dame aufgrund dieses Aufrufes. Die ältere Dame konnte daraufhin wohlbehalten ihren Angehörigen übergeben werden, so die Polizei.