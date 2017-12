Vor genau einem Jahr – am 30. November 2016 – trafen sich auf der Tenne der „Alten Schänke Samson“ einige Bewohner der Kapellengemeinde und des Umlandes, um eine Zukunftsvision für das geschichtsträchtige Gebäude zu entwickeln. Jetzt, zwölf Monate später, hat der Förderverein „Kulturgut Samson“ eine erste Bilanz gezogen.

„Es war kalt, wir haben gefroren, wir haben Ideen entwickelt und erste Posten verteilt“, fasste der Vorsitzende Willi Wienker die Anfänge des inzwischen über 80 Mitglieder zählenden Vereins anlässlich des ersten Jahrestages am Donnerstag – natürlich in der „Alten Schänke Samson“ – knapp zusammen. Dass der Förderverein in den vergangenen zwölf Monaten auf einer Erfolgswelle geschwommen ist, konnte vor Jahresfrist niemand ahnen, aber: „Wir haben unsere ersten Ziele erreicht, haben wichtige Hürden genommen. Wir sind eingetragen, als gemeinnützig anerkannt und haben ein gutes Netzwerk aufgebaut.“

Der Verein hat sich innerhalb kürzester Zeit einen Namen gemacht, konnte das Gasthaus für private Veranstaltungen herrichten, hat das selbstgesteckte Spendenziel des ersten Jahres nicht zuletzt durch zwei großzügige Beträge bereits übertroffen und steht kurz vor einer Besichtigung durch die NRW-Stiftung mit Präsident Eckhard Uhlenberg an der Spitze. Hiervon erhofft sich der Vorstand weitere nachhaltige Anregungen für eine weitergehende Finanzierung zum Kauf des Objekts, das einst auch mal eine Poststation und eine Außenstelle des Westfälischen Landgestüts beherbergte. „Wir sind nun einmal auf Spenden und Fördermittel angewiesen. So kann es weitergehen“, blickte Willi Wienker zuversichtlich in die Zukunft.

Der Erhalt des Landgasthofes und seiner umliegenden Anlagen ist den Kulturfreunden des Fördervereins ein Herzensanliegen. Foto: Christian Wolff Der Erhalt des Landgasthofes und seiner umliegenden Anlagen ist den Kulturfreunden des Fördervereins ein Herzensanliegen. Foto: Christian Wolff

Weitergehen soll es auch mit der Mitgliederwerbung. Die magische Grenze von 100 Köpfen wird man in diesem Jahr wohl nicht mehr „knacken“, aber für 2018 ist es fest eingeplant. Ebenso wie weitere Veranstaltungen in Abstimmung mit der Eigentümerfamilie von Schall-Riaucour, die dem Erhalt und der Belebung des alten Gasthauses dienen. Das Gebäude müsse weiter in den Fokus rücken und auch dort verankert werden, ist sich der Vorstand einig. Und so gibt es erste Ideen, das Erntedankfest im kommenden Jahr als Fest früherer Prägung aufleben zu lassen und die „Schänke“ hierin als Publikumsanker zu etablieren. „Heute kleiden sich die Westfalen bayerisch und feiern Oktoberfest“, resümierte der Vorstand. Da sei es an der Zeit, gerade auf dem Land zum traditionellen Erntedankfest für die Land- und Stadtbevölkerung als bodenständige und heimatliche Veranstaltung zurückzukehren.

An Terminen stehen im Jahr 2018 mindestens drei Vorstandssitzungen sowie die Mitgliederversammlung – voraussichtlich am 4. Mai im Biergarten des Landgasthofes – und natürlich der zweite Geburtstag am 30. November 2018 in der „Alten Schänke“ auf dem Plan.

Zum Thema Bankverbindung für Spenden an „Kulturgut Samson“: IBAN DE 56 400 501 50 01 36 40 66 59 – Sparkasse Münsterland-Ost