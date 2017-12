Von Peter Schniederjürgen

Am Samstag, 24. Februar, geht’s um 8.30 Uhr los – in den Schnee. „Wir starten dann zu unser jährlichen Winterfahrt“, sagt Sebastian Richter, Vorsitzender des Forums gegen Armut. Ziel des winterlichen Trips ist Altastenberg im Hochsauerlandkreis.

Eingebettet zwischen dem etwa zwei Kilometer entfernten Kahlen Asten, stolze 842 Meter hoch gelegen und ebenso weit vom fast ebenso hohen Bremberg nahe Winterberg, können sich die Kinder dort einen Tag nach Herzenslust im Schnee austoben. „Der liegt der dort erfahrungsgemäß reichlich“, weiß Sebastian Richter.

Für die Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren ist es das Winterparadies. Denn unmittelbar an einem Rodelhang ist ein Haus, in dem die Ahlener sich aufwärmen, Kakao trinken, zu Mittag und Kuchen essen. „Wir achten auf schweinefleischfreies Essen“, ergänzt der Vorsitzende.

Er bittet aber noch dringend um Geld und auch Schlittenspenden. „Leider sind die Schlitten, die wir haben und die am Haus zu leihen sind, nicht ausreichend“, führt Sebastian Richter aus. Denn es seien immer so rund 80 Kinder und Betreuer unterwegs.

Die Winterfahrt ist ein Gemeinschaftsprojekt von Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Forum gegen Armut, Innosozial, Lunch Club und der Stadt Ahlen. Die pädagogische Betreuung übernehmen Daniel Höckelmann und Sandy Richter sowie weitere Kolleginnen aus dem Kindergarten Ostwall. Für den Hunger auf dieser neunten Fahrt sorgen Lunchpakete von Feinkost Dahlhoff.

Die Anmeldung ist ab sofort bei der Caritas Ahlen, Telefon 89 30, oder im Forum, Telefon 8 04 00 22, per E-Mail an info@caritas-ahlen.de oder forumgegenarmut@gmx.de möglich. Anmeldeschluss ist am 7. Februar.