Der Radweg Hövenerort wird durch die Wurzeln der Linden angehoben. Der Kreis will die Bäume fällen und einen breiteren Rad- und Gehweg anlegen Foto: Sabine Tegeler

Der Kreis will im Hövenerort einen neuen Radweg anlegen. Deswegen müssen die Linden fallen. Darüber wurde im Betriebsausschuss diskutiert.

Von Sabine Tegeler

Der Hövenerort soll einen neuen Radweg bekommen – von der Hammer Straße bis zum Richterbach. Das berichtete Robert Reminghorst am Donnerstagnachmittag den Mitgliedern des Betriebsausschusses.

Der Mitarbeiter der Umweltbetriebe hatte aber neben der guten Nachricht auch eine weniger gute im Gepäck: Für den neuen Radweg sollen nämlich alle Linden in dem Bereich gefällt werden.

Das ganze Vorhaben liegt in den Händen des Kreises als Träger der Straßenbaulast. Und der habe festgestellt, dass eine einfache Deckenerneuerung nicht reiche, sondern eine umfassende Sanierung nötig ist. Gleichzeitig stehen die Einrichtung von zwei neuen Querungshilfen im Bereich Gemmericher Straße und Kastanienweg sowie die Verbreiterung des Gehwegs an.

Die Linden (Reminghorst: „Manche sind vital, manche haben Kümmerwuchs“) haben den bestehenden Radweg angehoben und beschädigt. Nun wolle der Kreis die Bäume entfernen, um solche Schäden in Zukunft zu vermeiden. „Wir werden das Ansinnen mit Bauchschmerzen unterstützen und Ersatzpflanzungen an anderer Stelle vornehmen“, kündigte Reminghorst an.

Warum man gleich „so ein Fass aufmachen“ müsse, wollte der fraktionslose Dirk Tutat wissen. Sicher, das seien schon Berge, über die sich Radfahrer dort zurzeit bewegen müssten. Aber reiche es denn nicht, den Radweg anzuheben und auszubessern? Wenn die Stadt den Plänen des Kreises nicht zustimme, erklärte Stadtbaurat Andreas Mentz, könnte der mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht nicht regelkonform bauen und der Stadt die Straße mit all ihren Schäden zurückgeben.

Bernd Meiwes (SPD) betonte, dass die Situation für Radfahrer und Fußgänger in dem Bereich durchaus problematisch sei, so dass er das Angebot schon als Lösung sehe. Und die dort vorhandene Hecke biete doch wenigstens einen kleinen Ausgleich, wenn die Linden weichen müssten.