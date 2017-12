Gleich zwei Neuigkeiten gingen beim Live-Auftritt des LR Global Kids Fund während des RTL-Spendenmarathons über den Sender: Die Spendensumme wurde verdoppelt und der Lunch Club Ahlen soll im Jahr 2018 ein RTL-Kinderhaus werden. Zum zweiten Mal hat der Kids Fund am bekannten RTL-Spendenmarathon teilgenommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Dr. Thomas Stoffmehl, Vorsitzender des LR Global Kids Fund, angekündigt, dass die Kooperation mit der Stiftung „ RTL – wir helfen Kindern e.V.“ langfristig angelegt sei und ausgebaut werden solle.

„Bei uns gilt: Wenn wir uns für etwas engagieren, dann machen wir das nachhaltig und mit viel Herzblut. Auch in diesem Jahr haben sich unsere Fördermitglieder und Vertriebspartner wieder so richtig ins Zeug gelegt“, so Dr. Thomas Stoffmehl. Mit welch großem Engagement sich LR-Mitarbeiter und Vertriebspartner für den LR Global Kids Fund einsetzen, zeigte die Summe auf dem Spendenscheck. 200 000 Euro spendet der Verein an die Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ – und damit doppelt so viel wie im letzten Jahr.

Die Partnerschaft mit RTL wird durch das gemeinsame Engagement für den Ahlener Lunch Club noch enger. „Wir sind sehr stolz, dass wir für den Lunch Club einen starken Partner mit an Bord holen konnten“, so Dr. Thomas Stoffmehl. Ziel ist es, dass der Lunch Club seine Öffnungszeiten erweitern und an fünf Tagen in der Woche öffnen kann. Langfristig soll der Lunch Club Ahlen ein offizielles RTL-Kinderhaus werden.

Aktuell gibt es in Deutschland 14 RTL-Kinderhäuser, in denen Jungen und Mädchen neben einer ausgewogenen Mahlzeit auch Hausaufgabenhilfe und liebevolle Betreuung erhalten. Zudem werden sie durch kreative Spiel- und Bildungsangebote gefördert.

Prominente aus Sport, Musik, Film und Fernsehen, wie Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick, Formel 1-Rennfahrer Nico Rosberg, Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer, Comedian Mario Barth und Sängerin Sarah Connor engagieren sich als Projektpaten für die Anlaufstellen für sozial benachteiligte Kinder. Jeder gespendete Cent kommt direkt dort an, wo er dringend gebraucht wird. Neben dem Lunch Club Ahlen kommt die Spende des LR Global Kids Fund wie im vergangenen Jahr auch den beiden RTL-Kinderhäusern in Leipzig und Stuttgart zugute.