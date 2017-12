Leicht verletzt wurde eine 56-jährige Kradfahrerin bei einem Unfall am Freitag an der Hansastraße.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer gegen 19.30 Uhr auf der Hansastraße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr in Richtung Südberg ein.

Dabei übersah er die Frau, die auf der Hansastraße in gleicher Richtung unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 56-Jährige stark bremsen, kam zu Fall und verletze sich dabei leicht. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Kradfahrerin zu kümmern. Zeugen der Verkehrsunfalls sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.