Von Peter Schniederjürgen

Sie klettert einfach gern, die fünfköpfige Familie Reckord-Borgelt aus Rheda-Wiedenbrück. Zur „Kletternacht der Solidarität“ anlässlich des Weltaidstages am Freitag kam sie extra ins Kletterzentrum „Big Wall“ auf dem Zechengelände, um zum einen die lange Öffnungszeit auszunutzen und zum anderen und die extra abgesteckte Solidaritätsroute auszuprobieren.

Die hatte „Big Wall“-Betreiber Ryck Purschke nämlich als besonderes Schmankerl in die Kollektion der Routen in die Vertikale eingefügt.

„Wir kommen öfter ins Kletterzentrum. Heute reizen uns aber das Thema und die besondere Öffnungszeit“, sagt Vater Dominik Borgelt. Zusammen mit Mutter Ute Reckord sichert er die Söhne Niklas und Mitja.

Tochter Anna versucht sich derweil am Infostand der Aidshilfe an diversen Spielen. So sind zum Beispiel Zeichenaufgaben zu lösen – allerdings mittels eines Spiegels. „Das erschwert die Sache ganz erheblich“, hat Anna Diekemper, die zurzeit als Praktikantin in der Aidshilfe tätig ist, die Aufgabe schon selbst ausprobiert.

Die junge Frau informiert gemeinsam mit ihren Kolleginnen über die Immunschwäche Aids. „Denn noch immer haben ‚Positive‘ mit völlig unsinniger Ausgrenzung zu kämpfen“, hat die Praktikantin erfahren. Auch wenn heute Medikamente die zwar noch immer unheilbare, aber nicht mehr zwangsläufig tödliche Krankheit überlebbar machen, bleibe doch die Prävention und die Information die Hauptaufgabe der Aidshilfe.

„Da ist es für uns einfach eine schöne Gelegenheit, bei so einer Veranstaltung mitzumachen und unseren Beitrag zu leisten“, beurteilt Ryck Puschke die Solidaritätsnacht. Und für Familien wie die Gäste aus Rheda bietet die Aktion Anlass für einen großen und langen Ausflug, der Groß und Klein Spaß macht.