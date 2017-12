Von Peter Schniederjürgen

Kennen Sie das? Ein Buch – längst ausgelesen – steht im Regal und wartet auf eine neue Verwendung. Beim Weihnachtsmarkt im Heimatmuseum zeigte Ute Terhost am Wochenende auf kreative Weise, was damit möglich ist. Mit einer gehörigen Portion Ausdauer kann aus dem Buch nämlich ein Kunstobjekt werden.

Der kleine, aber feine, Markt im und rund ums Museum war sehr überschaubar, bestach dafür aber wieder mit besonderem Charme. Glashandwerker, Marmeladenköche, Imker, Handarbeits- und Holzkünstler sowie Maler stellten ihre Produkte bis ins Dachgeschoss des Museums aus. Dort oben fand sich auch Ute Terhorsts etwas anderer Bücherstand. Mit Tochter Laura Degener als Verkaufshilfe bot sie die Kunstwerke aus Büchern an.

Für die „Buchkunst“ bekamen Ute Terhorst und ihre Tochter Laura Degener viel Anerkennung. Foto: Peter Schniederjürgen Für die „Buchkunst“ bekamen Ute Terhorst und ihre Tochter Laura Degener viel Anerkennung. Foto: Peter Schniederjürgen

Hoch über dem Stand war das passende Motto wie in eine Buchfront „graviert“: „Ein Leben ohne Bücher ist möglich aber sinnlos.“ Tatsächlich sei sie eine Leseratte, erklärte die Kunsthandwerkerin aus Ahlen. Doch nur lesen? Das werde dem tollen Medium Buch nun gar nicht gerecht, findet sie. Warum es nicht auch zur Dekoration nutzen?

„Hier heißt die Lösung ‚Bookfolding‘ und das habe ich im Internet gefunden“, verriet die Ahlenerin. Man braucht dazu ein 600- bis 1200-seitiges Buch und viel Geduld. „Jetzt werden mit viel Gefühl die Seiten einzeln so eingefaltet, wie es die Vorlage erfordert“, zeigte sie.

Für Anfänger böten sich einfache Muster an, aber Ute Terhorst ist schon weiter. Auf Wunsch fertigt sie sogar Porträts in die Buchvorderseiten. Ausmessen, blättern, falten, wieder messen und wieder blättern – über Hunderte von Seiten. So entstehen richtige Reliefs, die ein echter Hingucker sind.

Heimischen Honig bot Imker Thomas Fröchte an. Foto: Peter Schniederjürgen Heimischen Honig bot Imker Thomas Fröchte an. Foto: Peter Schniederjürgen

Ute Terhorsts Hobby ist aber in der Tat Fummelarbeit. Muße und Ausdauer seien dabei unabdingbar. Dann aber stehen unzählige Variationen offen: Weihnachtsengel aus alten Büchern zum Beispiel.

„Nein, die habe ich längst nicht alle gelesen. Ich lese zwar gerne, aber das wäre etwas viel“, schmunzelte die Meisterin des Papierfaltens. Für sie besonders wichtig: Die Bücher bleiben unbeschädigt. Denn werden die Seiten einmal übergebügelt, bleibe von der Kunst nichts mehr zu sehen. Das wäre bei diesen ihren Werken allerdings sehr schade.

Das fand nämlich auch Edith Illies: „Etwas wirklich originelles und ich finde auch preiswertes“, war die Weihnachtsmarktbesucherin. begeistert. Sie sei selber eine leidenschaftliche Handarbeiterin und wisse so die Arbeit in den Werken zu schätzen. Immerhin dauert es etwa zwei bis drei Wochen, bis ein Buch die gewünschte Gestalt angenommen hat.

Der kleine Weihnachtsmarkt im Heimatmuseum hat wieder einmal gehalten, was er versprochen hat: besondere und liebevoll hergestellte Produkte in gemütlicher, stimmungsvoller Atmosphäre.