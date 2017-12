Von Christian Feischen

Der Sänger wirbelt hektisch über die Bühne, fuchtelt mit den Händen zum Rhythmus in der Luft herum und animiert gleichzeitig zum Mitklatschen und Mitsingen, noch bevor die erste Saite des Gitarren-Riffs mit unbedingtem Wiedererkennungswert überhaupt erklungen ist: „Huh, huh“, stimmt das Publikum derweil an und weiß dabei schon nach den ersten Takten, dass jetzt „Sympathy For The Devil“ kommt.

Man könnte meinen, das seien wirklich Mick Jagger und die „ Rolling Stones“, die da am Samstagabend auf der Bühne des Bürgerzentrums Schuhfabrik rocken. Bobby Ballasch, Frontmann der Tribute-Band „Voodoo Lounge“, sieht Mick Jagger nämlich nicht nur erstaunlich ähnlich, sondern kann ihn in jeder Pose und Geste – und vor allem auch gesanglich – geradezu perfekt imitieren.

Mit Eric Laabs am Schlagzeug und Bassist Immo Beuse, der beim Solo zum Mittanz-Song „Miss You“ hervorsticht, ist das feste rhythmische Fundament gegeben, auf dem Dirk Wachsmuth mit seinem Synthesizer- und Pianospiel und vor allem die Gitarristen Dennis Czerner und Martin Hauke für den typisch frechen „Stones“-Sound sorgen, der die Originalband mit den eingängigen Gitarren-Riffs von „Jumping Jack Flash“ über „Brown Sugar“ bis zu „Start Me Up“ schon längst zur „größten Rock‘n‘Roll-Band der Welt“ gemacht hat.

„Wir haben was zu feiern“, sagt Bobby Ballasch einmal zwischen den rockigen Klassikern und spielt auf das Alter der seit 55 Jahren bestehenden Originalband an: „Uns gibt‘s jetzt seit 20 Jahren. Dass es die ‚Stones‘ heute immer noch gibt, das hätten wir damals nicht gedacht.“

„Voodoo Lounge“, benannt nach einem der letzten Studioalben der „Rolling Stones“ mit eigenständigen neuen Songs, können mitunter auch ruhigere Töne anschlagen: Zu „Sweet Virginia“ im Country-Stil gehen die rund 160 Konzertbesucher, darunter viele in „Stones“-Shirts gekleidet und aus der Umgebung zum Tribute-Konzert nach Ahlen gekommen, genauso mit wie zu „Ruby Tuesday“ oder dem rhythmisch-bluesigen „Honky Tonk Women“ im Akustik-Gewand, bei dem alle begeistert den Refrain mitsingen.

Und als Gitarrist Martin Hauke die ersten Töne von „Satisfaction“ anschlägt, geht ein zufriedenes Raunen durchs Publikum. Hauke legt sich auf der Live-Bühne genauso ins Zeug wie Keith Richards, während Frontmann Bobby Ballasch weiter den auf der Bühne ständig herumwirbelnden Jagger gibt. „I Can‘t Get No. . .“, singt der Saal zum über einem halben Jahrhundert alten Provokationssong mit.

Richtige Fans können davon offensichtlich nicht genug kriegen: „You Can‘t Always Get What You Want“, dringt es zwar gegen Ende des Abends durch den Saal. Doch die Besucher bekommen zum Finale von der „Voodoo Lounge“-Band dann doch das, was sie wollen: Bei den Zugaben können sie noch weiter zur Musik der „Rolling Stones“ feiern.