Vorhelm -

Eine neue Ausrichtung erhält der Weihnachtstreff der KG „Klein-Köln“ in diesem Jahr. So ist der Löschzug Vorhelm als Veranstalter mit ins Boot gestiegen. Dementsprechend findet das Ereignis am Samstag, 16. Dezember, ab 17 Uhr erstmals am Gerätehaus statt.