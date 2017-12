Die Chöre „Querbeet“, „Kirchenmäuse“ und „Sing for him“ (kl. Bild) versetzten das Publikum in der St.-Lambertus-Kirche schnell in vorweihnachtliche Stimmung. Pfarrer Markus Müller begleitete das Konzert mit weihnachtlichen Gedanken. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Die Sänger des Chores „Querbeet“ sowie die Kinderchöre „Kirchenmäuse“ und „Sing for him“ brachten am ersten Adventssonntag ihr Publikum in der St.-Lambertus-Kirche in vorweihnachtliche Stimmung. Pfarrer Markus Müller hatte mit weihnachtlichen Gedanken und Texten die Moderation übernommen.

„Advent ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht“, wies „Querbeet“ mit seinem Eingangslied die Richtung des Konzerts. In dem fühlte sich Markus Müller, Krankenhausseelsorger der Barba­raklinik in Heessen, gleich wohl: „Das war ein guter Einstieg – mit Applaus schon vor dem ersten Gesang.“

Gleichwohl verkündete er das Motto des Konzerts, das „. . .dass Friede werde“ lautete. Ein Leitsatz, der gerade in dieser unruhigen Zeit an Bedeutung gewonnen habe, würden doch die Bilder mit Polizeikräften und Lkw-Sperren auf Weihnachtsmärkten zu denken geben. „Es ist deshalb wichtig, dass wir uns für Frieden einsetzen“, betonte der Krankenhauspfarrer unter Applaus: „Ich hoffe, dass diese Bilder irgendwann wieder der Vergangenheit angehören.“

Da war es nur nachvollziehbar, dass sich viele Lieder des Konzerts dem Thema Frieden widmeten. Mit klassischen Weihnachtsliedern wartete „Querbeet“ auf, dem sich die Kinderchöre zunächst anschlossen. Das Publikum in der bis auf den letzten Platz belegten Kirche durfte dabei nicht nur zuhören, sondern auch mitsingen.

Dann wurden die Lieder jünger, mit „Peace Child“ hatte „Querbeet“ auch ein englisches Lied neu im Programm. Ebenso wie Adel Tawils „Ist da jemand“ in „Querbeet“-Version. Bevor es dann in den Schlussteil ging, hegte Pfarrer Markus Müller noch den humorvollen Gedanken, ob denn nicht der Kauf von drei Adventskerzen dieses Jahr reichen würde? Schließlich liege der vierte Adventssonntag auf Heiligabend. Nachdenklich stimmte die nachfolgendenden Weihnachtsgeschichte, in der der Geistliche den Traum eines Ordensbruders nachvollzog, was wohl passieren könnte, wenn der Herr unerwartet zu Weihnachten auf die Erde komme. . .?

Dass die obligatorische „Weihnachtsbäckerei“ nicht fehlte, dafür sorgten alle Chöre in ihrer Zugabe, die vom Publikum gefordert worden war. Mit dem traditionellen Finale „Eine Zeit bricht an“ endete das Konzert. Die jungen Sänger des Abends sammelten am Ausgang Spenden, die beiden Kindergärten in Dolberg zugute kommen.