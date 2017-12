Die Senatoren der KG „Klein-Köln“ haben zwei weitere Mitglieder in ihre Reihen aufgenommen. Am Samstagabend mussten Ludger Inkmann und Karsten Winter beim Senatorenessen den unergründlichen Senatorentrank zu sich nehmen, um die Aufnahmeprüfung zu bewältigen.

Von Ralf Steinhorst

Das Zentrum des Frohsinns zeigte im Hotel-Restaurant Witte wieder sein lächelndes Gesicht. Dem wollte auch der Nikolaus – alias Heinrich Schlautmann – mit einem Kurzbesuch beiwohnen, der erneut mit seinem „Goldenen Buch der Unvergesslichkeit“ auftauchte: „Wir machen eine Sonderschicht, wir sind ja noch vor Nikolaus“, sagte er. Unvergesslich blieb an diesem Abend sein Auftritt, wollte er doch erstmals in seinen Kreisen die Frauenquote erfüllen. Also hatte er mit Andrea Karos nicht Knecht Ruprecht, sondern Knechtin Ruperta im Schlepptau. In üblicher Manier wurden einigen Senatoren die Leviten gelesen, wobei Ruperta schon mal schlagende Argumente zur Besserung bereithielt.

Senatspräsident Günther Köhne leitete daraufhin die Senatorentaufe als Höhepunkt des Abends ein. Zu dieser Zeremonie bekam Ludger Inkmann die Senatoren Tim Remmert und Christoph Kaldewei als Taufpaten zur Seite gestellt, Karsten Winter war von Ralf Bornemann und Thomas Menke flankiert. Bevor die beiden Neusenatoren in den Genuss des Senatorentranks kamen, dessen Zusammensetzung auch dieses Mal nicht gelüftet wurde, hielt Senator Dr. Olaf Klüpfel in gewohnt launiger Manier die Laudationen für die beiden Anwärter.

Ludger Inkmann wurde darin ein absoluter Karriereschnellstart in der KG „Klein-Köln“ bescheinigt. Erst im Jahr 2016 eingetreten, wurde er im gleichen Jahr bereits Prinz Karneval in einer Familienregentschaft, weil sein Sohn Louis zeitgleich die Kinder regierte. „Heute kommt es zur Krönung von Ludger“, war Klüpfel dann auch überzeugt.

„Er entstammt einer ,Klein-Kölner‘ Karnevalsdynastie“, wies der Laudator darauf hin, dass Karsten Winter schon lange in der KG aktiv ist. Im Jahr 1990 trat er den Vorhelmer Narren bei, durchlief die Prinzengarde und gehörte anschließend dem Elferrat an. Seit langen Jahren ist er Hofmarschall, 2009 wurde er Vorhelmer Prinz. Der Senatoren Freud ist nun der Elferräte Leid, stellte Dr. Olaf Klüpfel zum Abschluss seiner Lauditio fest: „Der Elferrat wollte bei Günther (Köhne) eine Ablöse für Karsten aushandeln“.