Von Ralf Steinhorst

Am 30. September traten 50 Schützen an der Schießanlage im Sportpark Nord zum Stadtpokalschießen der Ahlener Schützenvereine an. In drei Wettbewerben wurden die besten Aktiven ermittelt. Am Sonntag erhielten sie in der Gaststätte Bornemann am Lütkeweg ihre Auszeichnungen.

„Das Schützenwesen ist ein wichtiger Baustein des Ehrenamts in Ahlen“, nahm Bürgermeister Dr. Alexander Berger in der Vereinsgaststätte der neugegründeten Schützengemeinschaft Ahlen 2017 die Siegerehrung vor. Er würdigte die „wunderbaren Schützenvereine in Ahlen“. Das Schützenwesen müsse unbedingt erhalten bleiben.

Dr. Andreas Kirst, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Ahlener Schützenvereine, betonte: „Dies ist die einzige jährliche Veranstaltung, in der alle Schützenvereine zusammenkommen.“ Da gehe es um mehr als ums Schießen, nämlich um gemeinsames Begegnen. Das aktuelle Stadtpokalschießen wurde von der Schützengemeinschaft Ahlen 2017 ausgerichtet, die den Schießstand zunächst umbauen lassen musste, weil er gesperrt war. „Die Luftströmungsgeschwindigkeit war zu gering“, nannte Ingo Schnittker, Schießwart der Gemeinschaft, die Ursache. Die Vorhelmer Schützen und der Schießsportverein Ahlen hatten sich des Umbaus, der nicht einfach war, angenommen. Schnittker dankte insbesondere Holger Hasselmann und Peter Schulz für die geleistete Arbeit, ohne die das Schießen nicht hätte stattfinden können.

Der Schießwart freute sich über die gute Beteiligung. Gerade bei den Damen sei die Teilnehmerzahl sehr gut gewesen. Insgesamt nahmen zehn Mannschaften teil, drei davon allein vom „Gemütlichen Westen“. Geschossen wurde jeweils im Stehen und Liegen auf eine Distanz von 50 Metern mit Kleinkaliber.

Bei den Damen siegte Manuela Franke mit 186 Ringen, es folgten Mareike Brinkmann (182) und Nadine Salewski (179). Alle Damen gehören dem Allgemeinen Schützenverein Vorhelm an.

Bei den Herren lagen Olaf Franke (191) und Sascha Brinkmann (189) aus Vorhelm am Ende vorne. Im Stechen um den dritten Platz setzte sich Eberhard Noetzel gegen seinen Vereinskameraden Ingo Schnittker durch. Sie gehören der Schützengemeinschaft Ahlen 2017 an und lagen mit 188 Ringen zunächst gleichauf.

Den Stadtpokal bei den Mannschaften holte sich die Schützengemeinschaft mit ihrer ersten Mannschaft (1. Platz / 743 Ringe). Es folgten die Gruppen Schützenverein Vorhelm I (2. / 742), Schützenverein Vorhelm II (3. / 729), „Alt- und Neuahlen“ (4. / 713), „Gemütlicher Westen“ I (5. / 707), Bürgerschützenverein (6. / 690), „Gemütlicher Westen“ II (7. / 682), Schützenverein Dolberg (8. / 681), „Gemütlicher Westen“ III (9. / 669) und Schützengemeinschaft Ahlen 2017 (10. / 624).