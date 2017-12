Die Akteure von „Merry Christmas“ freuen sich auf viele Gäste am Mittwoch. Das Programm auf der Bühne ist genauso abwechslungsreich wie das Angebot an Speisen. Foto: Peter Schniederjürgen

Das Bühnenprogramm steht, die „Speisekarte“ auch. Die Akteure von „Merry Christmas“ freuen sich auf viele Gäste am 13. Dezember.

Von Peter Schniederjürgen

„Merry Christmas – Zwischen Ramadan und Weihnachten“ rückt näher. Am Mittwoch, 13. Dezember, geht es auf dem Glückaufplatz im Herzen der Kolonie wieder ganz multikulturell-weihnachtlich zu.

Über 30 Akteure bestreiten ein Programm für die ganze Familie. Bühnenshows unterhalten im 15-minütigen Wechsel und rund um den Platz gibt‘s Leckeres.

Während die Feuerschale für die Gemütlichkeit sorgt, steht gegenüber die Bühne. Kindergärten und Schulen führen kleine Theaterstücke, Tänze, Lieder und Musikstücke auf. Die Tanzschule „Shim Sham“ lädt zum kleinen Flashmob mit ein paar Jazzschritten zum Mitmachen ein. An den Ständen gibt’s von Adana Kebab über Stockbrot und Würstchen bis zum Popcorn alles, was der Gaumen begehrt. Türkischer Tee, Kaffee oder ein Bier löschen den Durst. Die kleinen Gästen dürfen sich abwaschbare Tattoos aufmalen lassen. Und wer sein Glück probieren will, kann bei einer Tombola Restaurantgutscheine gewinnen. Zum Abschluss, etwa gegen 18.45 Uhr, kommt noch der Nikolaus mit Naschereien.

Während der Veranstaltung steht übrigens auch „Jupps Fotoclub“ über dem Knappschaftsbüro offen.