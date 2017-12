„So schnell waren wir noch nie.“ – Ungläubig schaut Günther Lunemann, Obmann für Jagdliches Brauchtum in der Kreisjägerschaft Warendorf, am Dienstagabend auf seine Armbanduhr. In nur 45 Minuten haben er und seine Juroren-Kollegen, Stellvertreter Thomas Dreimann sowie Reinhard Elsbecker von der KJS-Coesfeld, elf Jagdhornbläser in der Klasse C geprüft.

Die Chefin ging mit gutem Beispiel voran: Susanne Finnemeier, Leiterin der vor drei Jahren ins Leben gerufenen Füchtorfer Jagdhornbläsergruppe, ist die Erste, die vor die dreiköpfige Jury tritt. Auf einem Zettel, den sie vorher gezogen hat, stehen sechs Signale, die es vorzutragen gilt. „Reh tot“, „Kaninchen tot“, „Aufmunterung zum Treiben“ , „Aufbruch zur Jagd“ und das Signal „Fuchs tot“, das aufgrund der schnellen Abfolge von hohen und tiefen Tönen als schwer zu blasen gilt, stellen für die Vollblutmusikerin, die von Kindesbeinen an dem Füchtorfer Musikverein angehört, kein Problem dar. „Ein vernünftiger, kerniger Ton, damit kann man die Signale weit genug hören, ganz hervorragend“, lobt Günther Lunemann ihren Vortrag.

Mit unter den Prüflingen war auch Anne Menger. Die Jägerin aus Ahlen wurde ein Jahr lang von Dr. Walter Mentrup unterrichtet. Der 85-Jährige, der bereits seit 1954 Bläsernachwuchs ausbildet, hatte es sich nicht nehmen lassen, seine Adlata mit nach Füchtorf – die Prüfung fand auf dem Geflügelhof Möllenbeck statt – zu begleiten und die Gruppe mit dem einen oder anderen Schwank zu unterhalten. „Die Bläser halten mich jung“, lachte der Senior, der sich am Ende über das gute Abschneiden Mengers freute. Lachende Gesichter gab es jedoch auch bei den Füchtorfer Prüflingen, die für ihr Können allesamt mit dem Bläserhutabzeichen ausgezeichnet wurden.