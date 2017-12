Mit Jacken, die vor einem Geschäft in der Fußgängerzone hingen, machte sich ein Unbekannter aus dem Staub.

Nach einem Diebstahl am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der Oststraße ist ein Unbekannter flüchtig. Die Mitarbeiterin eines Geschäftes hatte beobachtet, wie sich der Täter an einem draußen neben dem Eingang stehenden Kleiderständer aufhielt. Kurz darauf nahm er einige Jacken von dem Ständer und begab sich um die Häuserecke neben dem Geschäft. Die Mitarbeiterin eilte dem Täter nach und sah, wie er mit einem Fahrrad in Richtung Königstraße flüchtete.

Der Unbekannte war laut Polizei osteuropäischer Herkunft, etwa 1,70 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle Haare und buschige Koteletten. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung.

Angaben an die Wache, Telefon 96 50, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.