Von Ralf Steinhorst

Die „Fritzi-Kids“ der Fritz-Winter-Gesamtschule hatten die Jury des diesjährigen Kinderkarnevalsumzugs mit ihren Kostümen am meisten beeindruckt und den Kostümwettbewerb gewonnen. Zur Belohnung stifteten die „ Westfälischen Nachrichten/Ahlener Zeitung“ der Gruppe Eintrittskarten für das Musical „Dschungelbuch“, das das Theater Liberi am Mittwochnachmittag in der Stadthalle aufführte.

„Wir haben uns einfach weiterbewegt“, kommentierte Tanja Woeste den Erfolg der Gruppe, die sich inzwischen eben „Fritzi-Kids“ nennt. In den Jahren zuvor hatten die Gesamtschüler in der Gemeinschaftsgruppe mit Mammutschule und Kita St. Ludgeri am Umzug teilgenommen. Und das auch erfolgreich. Schon dreimal konnten sie den Kostümwettbewerb gewinnen und durften den Wanderpokal deshalb endgültig in ihre Vitrine stellen. Der Erfolg in diesem Jahr bedeutete somit bereits den vierten Gang aufs Siegertreppchen. Mit dem Pokal in den Händen bekräftigten die jungen Karnevalsfans mit einem überschwänglichen „Ja“, dass sie sich auf die Vorführung des Musicals in der Stadthalle freuen.

Das Sessionsmotto beim letzten Kinderkarnevalsumzug lautete „Ahlen feiert dieses Mal venezianisch Karneval“. Das hatten sich die „Fritz-Kids“ zu Herzen genommen tolle venezianische Kostüme geschneidert. Doch damit nicht genug: Sie hatten auch noch eine Gondel mit dem passenden Namen „O sole fritzi“ gebaut und durch die Straßen gezogen.