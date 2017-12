Von Peter Schniederjürgen

Tobias Kemmer und Nachbar Alexander Wolf sind sauer. „Bei uns geht ohne Gummistiefel gar nichts“, zürnt Wolf mit Blick auf die Seenplatte vor seinem Neubau an der Herderstraße. Tatsächlich erstreckt sich vor dem Haus ein veritabler Teich. Und der hat es in sich. Denn ähnlich wie im schottischen Loch Ness birgt diese Monsterpfütze ein tiefgehendes Geheimnis. „Hier gibt’s ein Loch in der Mitte der Pfütze. So nicht zu sehen, aber wenn man rein tritt, zu spüren“, berichtet Tobias Kemmer.

Tatsächlich rollt beim Ortstermin ein Lkw vorbei. Das Loch scheint auch für übliche Gummistiefel recht tief zu sein. Taucht das Rad des Aufliegers doch tatsächlich fast bis zur Radnabe in die Schlammbrühe. Die ist bei Regen in verschiedener Konsistenz entlang der ganzen Baustraße wenig fußgängerfreundlich. „Es ist einfach extrem matschig“, klagt Wolf. An der Seite der großen Pfütze gibt es einen schmalen fahrbaren Streifen. „Aber nur, wenn da keiner aus Angst vor nassen Füßen parkt“, berichtet Kemmer weiter. Dann bleibt nur die Fahrt durchs Wasser. Mit dem Risiko des tiefen Lochs in der Mitte. Das kann für kleine Autos zum Problem werden. „Wer das nicht kennt und zügig dadurch will, kann sich die Achse kaputt machen“, schätzt Wolf das Gefahrenpotenzial. Und: „Autowaschen hat für uns wirklich keinen Sinn“, stellt Tobias Kemmer fest.

Das Baugebiet betreibt die Firma Kirchner-Bau aus Telgte. Die beiden Anwohner und eine Gastronomin aus der gleichen Gegend haben versucht, mit dem Unternehmer die Missstände zu beseitigen. „Leider völlig ohne Erfolg, Kirchner reagiert entweder überhaupt nicht oder sehr unwirsch, dass ihn das hier überhaupt nicht interessiert“, ärgert sich Anna Möllenhoff, Inhaberin der „Spanischen Feinkost“. Ihr Geschäftslokal lag bis vor Kurzem am Wasser. „Durch diesen Zustand hatte ich echte Einbußen, denn Kunden konnten hier nicht parken“, ist die Geschäftsfrau genervt. „Ich habe genug und das ganze meinem Anwalt übergeben“.

Das Bauunternehmen äußerte sich auf Redaktionsanfrage bisher nicht.