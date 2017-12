Für alle Kinder, denen zwischen den Feiertagen oder nach dem langen Silvesterwochenende die Decke auf den Kopf fallen sollte, gibt es im Kunstmuseum viel Anregendes und Künstlerisches zu tun. Dagmar Schmidt lädt Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren wieder zur „Kunstkalenderproduktion“ ins Museumsatelier ein.

Produktion trifft es nicht ganz, eher geht‘s um originelle und liebevolle Gestaltung mit Ideen, die in Richtung Kunst gehen, so die Museumspädagogin. Die späten Werke von Fritz Klemm – zurzeit im Museum zu sehen – zeigen viele schöne Möglich­keiten, Papier zu bearbeiten, so dass mal ganz zarte und mal eher „haptische“ Bilder entstehen. Papier wird geschnitten und gerissen, bemalt und bezeichnet. Bei Klemm korrespondieren viele erdige Töne mit hellweißen Tö­nen und ein wenig leuchtender Farbe. Im Atelier wird dann auch gezeichnet, gemalt, gedruckt und experimentiert. Zum Schluss des Kurses hat jedes Kind einen eigenen Kunstkalender mit zwölf Monatsblättern für das neue Jahr in der Hand. Kurs eins findet von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, von 10 bis 13 Uhr statt, Kurs zwei von Mittwoch, 3. Januar, bis Freitag, 5. Januar, zu gleichen Zeiten. Anmeldungen unter Telefon 9 18 30 oder info@kunstmuseum-ahlen.de.