Von Sabine Tegeler

Während Annette Longinus-Nordhorn im Plauderton schon vor dem eigentlichen Vor-Ort-Termin berichtet, was eine Senioren-WG eigentlich ist, kommen zwei Damen auf sie zu. Die eine drückt ihr einen Umschlag in die Hand, die andere will sich „nur mal eben in Erinnerung bringen“. Annette Longinus-Nordhorn freut sich: „Die ersten Bewerbungen sind schon da“, lächelt die Gebietsleiterin des Trägers Seniorenhilfe Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel (SMMP). Bewerbungen von möglichen Mitarbeiterinnen für die Senioren-WG, die dort einziehen wird, wo gerade der Rohbau wächst: an der Twieluchtstraße im Schatten von St. Lambertus.

Zur Baustellenbesichtigung sind am Freitagmorgen alle da, die älteren und alten Menschen zum neuen Heim verhelfen wollen: Die SMMP, vertreten durch Geschäftsführer Frank Pfeffer, Annette Longinus-Nordhorn, Koordinatorin Britta Schmidt und Quartiersentwickler Andreas Wedeking. Und nicht zuletzt Architekt Hartmut Dankert aus Hamm und Investor Michael Budow aus Rheda-Wiedenbrück.

Letzterer vermietet an die SMMP die etwa 500 Quadratmeter im Erdgeschoss für die Senioren-WG. Drüber entstehen noch elf seniorengerechte Wohnungen mit jeweils 40 bis 70 Quadratmetern, die zunächst einmal nichts mit der SMMP zu tun haben. Wer dort einzieht, sagt Annette Longinus-Nordhorn, könne aber durchaus auch Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen, wenn es mal nötig werde. Das sind dann individuelle Vereinbarungen.

Wer sich für die WG entscheidet, zieht in ein Einzelzimmer: „Das möblieren die Senioren selbst. Wir sorgen für eine Möblierung in der Küche und im Essbereich. Das kann dann durch die Bewohner ergänzt werden.“

" „Wer sich für uns entscheidet, entscheidet sich in der Regel nur einmal.“ Frank Pfeffer "

Für die WGler stehen immer Betreuungskräfte bereit, Altenbegleiterinnen und Hauswirtschafterinnen. Auch nachts ist jemand da. Soweit möglich, bringen sich die Bewohner aber in den Ablauf mit ein: in der Küche zum Beispiel. Oder beim Wäschemachen. Und sie gestalten ihre Freizeit selbstständig. „Es geht uns dabei um eine familiäre Atmosphäre“, sagt Annette Longinus-Nordhorn. Und die soll die Menschen im besten Fall bis zum Lebensende umfangen. Auch, wenn Demenz oder eine andere Pflegebedürftigkeit eintritt.

Natürlich gebe es schwere und schwerste Pflegebedürftigkeit, bei der ein WG-Leben dann nicht mehr möglich sei. „Das ist dann eine Einzelfallentscheidung“, erklärt Britta Schmidt, die bei der SMMP zuständig für die ambulanten Dienste ist.

Der Rohbau an der Twieluchtstraße wächst. Foto: Sabine Tegeler Der Rohbau an der Twieluchtstraße wächst. Foto: Sabine Tegeler

„Außerdem“, ergänzt Geschäftsführer Frank Pfeffer: „Wer sich für uns entscheidet, entscheidet sich in der Regel nur einmal.“ Soll heißen: Innerhalb der Seniorenhilfe SMMP gebe es für jeden Fall die richtige Versorgung. Die SMMP ist Träger von sieben stationären Pflegeeinrichtungen, unterhält sechs ambulante Pflegedienste und (noch) sechs Senioren-WGs. Unter anderem eine in Sünninghausen, für deren Konzept es kürzlich den Zukunftspreis gegeben habe, will Annette Longinus-Nordhorn das Licht des Trägers mal nicht unter den Scheffel stellen. Wobei sich die SMMP um die Nachfrage sicher keine Sorgen machen muss: „Wir haben schon Anfragen gehabt“, bejaht die Gebietsleiterin.

Ihr Kollege von der Quartiersentwicklung, Andreas Wedeking, verweist noch auf die unbedingt gewollte Vernetzung: „Wir überlegen, welche Ressourcen sind da“, hat er die Seniorenangebote im Dorf schon im Blick, „und was können unsere Mieter nutzen? Und wo können wir unterstützen? Wir wollen einen Mehrwert schaffen.“

Die Mehrwertschaffung für alle Seiten soll, so schätzt Investor Michael Budow ganz vorsichtig – ab Oktober 2018 starten. Wenn nicht Unvorhergesehenes wie beispielsweise das Wetter den Bau verzögere.

Michael Budow stellt das Projekt mit der Hollander-Budow GBR auf die Beine. „Wir haben das gebaut, was gewünscht wurde“, schmunzelt er mit Blick auf die schon vor Jahren durch andere erstellte und dann nicht umgesetzte Planung.

Architekt Hartmut Dankert richtet den Blick abschließend noch auf die äußeren Werte dessen, was da entsteht: „Das Gebäude bekommt den gleichen Klinker wie das Haus nebenan.“ Das habe er seinerzeit auch gebaut. Und schließlich wolle ja keiner ein Durcheinander in der Straße.