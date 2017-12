Vorhelm -

Im Kerzenschein feierten die Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft von St. Pankratius (kfd) am Donnerstagnachmittag zunächst ihre Roratemesse in der Kirche, ehe es dann ins Pfarrheim zur gemütlichen Adventsfeier ging. In diesem Rahmen wurden auch langjährige Mitglieder geehrt.