Letzter Akt beim Abriss: Im Kühl sind die drei Gebäude, die einer Neubebauung Platz machen, so gut wie gefallen. Hier thront der Bagger auf dem Schutthaufen. Das Reststück links verschwindet in Kürze. Foto: Christian Wolff

Ganze Arbeit hat der Bagger geleistet, der in den vergangenen Tagen an drei Wohn- und Geschäftshäusern Im Kühl im Einsatz war. Sie wurden dem Erdboden gleichgemacht, um Platz für einen Neubau zu schaffen.

Von Christian Wolff

Viel bewegt hat sich in den vergangenen Tagen Im Kühl. Wer von der Hellstraße kommend in Richtung Ostwall oder Südstraße unterwegs ist, trifft linksseitig auf eine ungewohnte Lücke: Die Wohnhäuser 7 bis 9 wurden komplett abgebrochen; der Blick auf die dahinterliegende Bebauung ist frei.

Die zum Teil länger leerstehenden Bauten waren im Vorfeld entrümpelt und entkernt worden. Wie berichtet, wird hier durch eine Borkener Abbruchfirma Platz für einen Neubau geschaffen. Geplant sind sowohl Büroflächen als auch barrierefreies Wohnen. Zusätzlich soll eine Tiefgarage für den nötigen Parkraum sorgen.

Die Umsetzung des Vorhabens hat die Ahlener Firma Otremba übernommen, die zuletzt Neubauprojekte an der Rosenstraße, am Westfalendamm oder an der Vorhelmer Ringstraße betreut haben. Vor knapp zehn Jahren zeichneten sie ebenfalls für die Überplanung des ehemaligen Northoff-Geländes an der Weststraße verantwortlich, auf dem sich heute unter anderem die Bäckerei „Laib und Seele“ befindet.

Für die gewerbliche Fläche Im Kühl besteht nach „AZ“-Informationen Interesse des Oelder Unternehmens Münsterland Engineering. Nach Fertigstellung des Gebäudes im Herzen der Wersestadt ist demnach ein Umzug der GmbH vorgesehen, wobei im Vorfeld noch einiges geklärt werden muss. Mit den Detailplanungen befassen sich in absehbarer Zeit auch Politik und Verwaltung. Münsterland Engineering ist ein mittelständischer Dienstleister, der sich seit gut einem halben Jahrhundert mit Konstruktionen im Stahl- und Maschinenbausektor beschäftigt. Weitere Schwerpunkte sind Anlagenplanung und Technische Dokumentation. In Oelde sind rund 50 Mitarbeiter beschäftigt.