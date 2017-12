Der „Ahlener Advent“ ist da – mit einem heimeligen Budendörfchen auf dem Markt. Passend zur Eröffnung sinken die Temperaturen auf den Punkt, an dem Glühwein schmeckt und Hände wärmt.

Von Sabine Tegeler

Die Temperatur stimmt. Es ist Mützen- und Handschuh- und damit auch Glühweinwetter. Perfekt für den „Ahlener Advent“, der seit Freitagnachmittag zur gemütlichen Budenrunde auf den Markt einlädt. Und nicht nur zur Runde, sondern auch noch ein bisschen weiter ums Eck – auf einen Abstecher zur Hütte der Rot-Weiß-Fans.

Denn der „Ahlener Advent“ sei in den vergangenen drei Jahren immer ein bisschen größer geworden, betont Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, bei der Eröffnung am Nachmittag. Da dürften die Ahlener wohl gespannt sein, wie sich das weihnachtliche Stelldichein in den kommenden Jahren noch entwickeln werde. Er dankte allen Unterstützern und seinem WFG-Team: „Wir hatten nur einen Schreiner für 22 Hütten, das war schon eine Leistung.“ Und weil es die Ahlener selbst sind, die ihren Weihnachtsmarkt nach vorne bringen, gehen die ersten 100 Glühweine des späten Nachmittags auf den Deckel der WFG. Für die Kinder gibt es Tassen und Schoko-Nikoläuse – überreicht von den beiden Engelchen Lilli und Sara.

Fotostrecke: „Ahlener Advent“ 2017 eröffnet Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann

Die hatten Bürgermeister Dr. Alexander Berger schon zur „Ahlener-Advent“-Eröffnung im vergangenen Jahr begleitet und seien nun, zitiert der Stadtchef in seiner Ansprache einen Bürger, „genauso gewachsen wie unser Weihnachtsmarkt“. Berger freut sich, dass die Markt-Baustelle pünktlich pausiert und legt den Besuchern die „beleuchteten Einblicke in die archäologische Fundgrube“ hinter dem Zelt ans Herz.

42 Beschicker, ein Rahmenprogramm mit täglich neuen Highlights: „Jetzt kann die weihnachtliche Besinnung Einkehr halten“, findet Berger. Sein Dank gilt neben der Verwaltung, den beteiligten Unternehmen und „Pro Ahlen“ sowie den Stadtwerken auch den Ahlenern, die mit ihrem Besuch den „Advent“ mit Leben füllen: „Wir haben viele Unterstützer hinzugewonnen.“