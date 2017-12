Die Darsteller von „Faces and Places“ haben für ihre Videoinstallation 60 Personen aus allen möglichen sozialen Milieus porträtiert. Foto: Stadt Ahlen

Wer von Dienstag an ins Rathaus kommt, kann sie sehen: die Videoinstallation „Faces and Places“. Entstanden ist sie innerhalb des Projekts „Demokratie leben“.

„Wieder ein wunderbares Projekt. ,Demokratie leben‘ wird mehr und mehr zum Ahlener Projektmotor“, zeigt sich Lisa Kalendruschat begeistert. Die Koordinatorin der Partnerschaft „Demokratie leben“ in Ahlen freut sich auf die Videoinstallation „Faces and Places“, die von „Die Zweite Seite gGmbH“, einer Gesellschaft für kulturelle Inklusionsprojekte in Ahlen, geplant und verwirklicht worden ist. Ab Dienstag, 12. Dezember, ist die Installation auf der Sitzungsetage im Rathaus zu sehen.

„Zur Eröffnung um 16 Uhr zeigen wir dann in Anwesenheit von Bürgermeister Dr. Alexander Berger die entstandenen Videoclips“, ergänzt Kalendruschat und lädt alle Interessierten zur Vernissage ein. In mehreren Drehblöcken wurde die Idee dieses Projekts umgesetzt. Dazu wurden 60 Personen aus allen sozialen Milieus und mit verschiedenen kulturellen Hintergründen in Ahlen porträtiert.

„Die Kamera lichtet die Teilnehmenden frontal ab und setzt sie in einen gleichen ästhetischen Rahmen. Dabei ist jeder für zwölf Sekunden im Bild zu sehen, hinzu kommt ein bewegtes Bild des Lieblingsortes in Ahlen“, erklärt Projektleiterin Julia Jacobs. In einem Interview entschieden sich die Teilnehmer für drei soziale Rollen, mit denen sie sich identifizieren. Zum Abschluss stand jeweils die Frage: Wenn du dir etwas wünschen dürftest, das zu schön wäre, um wahr zu sein, was wäre das?

„Die geschnittenen Tonaufnahmen wurden dem Film unterlegt. Die Wünsche haben eine private, politische oder gesellschaftliche Dimension, verfassungsfeindliche Inhalte und Menschenrechtsverletzungen sind natürlich tabu“, so Jacobs.

Die Präsentation der Porträtvideos erfolgt auf einer Leinwand. Dabei sitzen die Anschauenden auf einer Bank und betrachten mit Kopfhörern die einzelnen Videos in Dauerschleife. Die Videoinstallation „Faces and Places“ ist nach der Eröffnung am 12. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Die Partnerschaft „Demokratie leben – Eine Idee vom Glück“ ist eine Kooperation der Stadt Ahlen, der Arbeiterwohlfahrt Hamm-Warendorf und des Bürgerzentrums Schuhfabrik. Sie wird gefördert durch ein Bundesprogramm.