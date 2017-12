In Feierlaune sind die Sängerinnen des Dietmar-Hahn-Chores, der sein Silberjubiläum begeht. Foto: Dietmar-Hahn-Chor

Im Jahr 1993 haben sich die Sängerinnen für den Namen „Dietmar-Hahn-Chor“ entschieden. Nach dem Tod des Gründers und Namensgebers, der lange Zeit auch die „Nachtigallen“ leitete, hat der Chor eine wechselhafte Zeit erlebt mit verschiedenen Chorleitern. Seit zehn Jahren ist Ines Schreiner für die musikalische Leitung zuständig.

Das Repertoire des Chores ist vielseitig. Vom alten Liedgut und vielen neuen Titeln aus Musical, Klassik, Rock und Pop sind nicht nur die Sängerinnen, sondern auch das Publikum begeistert. Und Ines Schreiner fordert immer wieder mit neuem Liedgut die Freude am Singen und an der Choreographie. Oft arrangiert sie eigens für den Chor neue und alte Songs. So wird zum Beispiel „Der kleine Trommelmann“ aus der „Nachtigallen“-Zeit zum „Little Drummer Boy“ des Dietmar-Hahn-Chores.

Ganz im Zeichen der Weihnachtszeit steht am Sonntag, 17. Dezember, das Weihnachts-Jubiläumskonzert des Dietmar-Hahn-Chores in der Paul-Gerhardt-Kirche. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Für alle, die noch Zeit und Lust haben, wird ein gemütlicher Ausklang im Pfarrsaal mit weihnachtlichen Liedern, Glühwein und anderen Getränken angeboten. Zu hören werden viele bekannte Titel, natürlich auch weihnachtliche Lieder wie „Das Glöckchen“ und „Einmal im Jahre“. Die Sängerinnen meinen, eine gelungene Mischung aus 25 Jahren Chorleben gefunden zu haben.

Karten gibt es bei allen Sängerinnen, Uhren Herweg und Blumen Barrey.