Mit rund 50 Einsatzkräften wurde am Samstagabend der Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rottmannstraße bekämpft. Über die Ursache des Feuers, das von den Bewohnern lange unbemerkt blieb, herrscht noch Unklarheit. Foto: Christian Wolff

In Vollbrand stand am Samstagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rottmannstraße. Vier Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert werden. Rund 50 Kräfte waren im Einsatz.

Von Christian Wolff

Gegen 18.30 Uhr ging die erste Alarmierung in der Einsatzzentrale der Feuerwehr-Hauptwache am Konrad-Adenauer-Ring ein – zunächst jedoch mit dem Vermerk „Brand in der Barbara­schule“. Doch die ersteintreffenden Kameraden – auch der Löschzug Süd wurde verständigt – stellten schnell fest, dass sich der Brandort nicht in der Schule, sondern in Sichtweite, einige Meter daneben befand. Dichter Rauch stieg aus der Erdgeschosswohnung eines gerade erst sanierten Gebäudes auf. Die Einsatzleitung übernahm Wachleiter Walter Wolf.

„Zwei männliche Personen befanden sich anfangs in der brennenden Wohnung“, sagte der stellvertretende Wehrführer Peter Strickmann gegenüber unserer Zeitung. Offenbar hatten diese die Entwicklung des Feuers gar nicht bemerkt, wohl aber mehrere Nachbarn. „Aus der Dachgeschosswohnung haben wir zwei weitere Bewohner, einen Mann und eine Frau, gerettet. Da das Treppenhaus stark verraucht war, haben wir sie zunächst in der Wohnung betreut und später nach draußen geleitet“, so Strickmann. Alle vier wurden mit mehreren Rettungswagen ins St.-Franziskus-Hospital gebracht.

Fotostrecke: Wohnungsbrand im Ahlener Osten Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Parallel zu den Löscharbeiten, die mehrere Trupps unter Atemschutz vornahmen, sperrte die Polizei die Rottmannstraße ab Kreuzung Wetterweg / Feldstraße komplett ab. Auch ein Abbiegen von der Rottmann­straße in die Feldstraße wurde unterbunden, um Platz für die Einsatzfahrzeuge vorzuhalten.

In der Erdgeschosswohnung entstand ein hoher Sachschaden. Sie wird vorerst unbewohnbar bleiben. Und auch die darüberliegenden Wohnungen wurden durch den starken Qualm in Mitleidenschaft gezogen. Über die Brandursache kann zur Stunde nur spekuliert werden. Sachverständige sollen Klarheit bringen.