Nach der Eröffnung am Freitagabend muss Ingo Rütten noch den Knopf für den kurzfristigen Kunstschnee-Kick über dem ASG-Holzhaus betätigen. Am Samstag ist‘s dann eher feucht und nass auf dem „Ahlener Advent“. Aber am Sonntag rieseln zum Weihnachtsmarkt die Schneeflocken.

Von Ralf Steinhorst

Das Wetter kann sich zum Auftakt des „Ahlener Advents“ nicht entscheiden, ob es den anfänglichen Schneefall am Samstag beibehalten oder einfach nur auf nasskalt umschalten soll. Ebenso ergeht es den Ahlenern am Nachmittag, die sich noch nicht wirklich zum Besuch des Weihnachtsmarktes durchringen können.

Die Hüttenbesatzungen nehmen‘s dennoch gelassen. „Es ist seit Jahren der schlechteste Samstag“, zieht die Dolbergerin Dora Neuhaus hinter ihren vielen selbstgebastelten Teddybären eine Startbilanz. Sie muss es wissen, schließlich ist sie seit der ersten Stunde des „Ahlener Advents“ dabei. Sie trotzt der Nasskälte mit einem kleinen Heizofen und dicker Kleidung.

Ein Mann in roter Kluft mit Rauschelbart und roter Mütze fällt am Stand der Eltern der E-Jugend von Rot-Weiß Ahlen auf. Aha, der Weihnachtsmann. Im Kostüm steckt Vater Sascha Rausch, der zum wohltätigen Glücksradspiel animiert. Es gewinnt jeder Mitspieler; der Erlös ist für die Mannschaftsfahrt der Nachwuchskicker bestimmt.

„Eierpunsch – sehr lecker“, genießt gegenüber Ulrike Schumacher ihr erstes Saison-Heißgetränk bei den „Fans on Tour“. Die bieten zudem selbstgebastelte Hexenhäuser an. „Der Fisch muss schwimmen. Man sollte zuerst Glühwein trinken“, gibt Marion Happe, Vorsitzende des Angelsportvereins, ihren kulinarischen Tipp ab, während Vorstandskollege Erich Tetzky für den „besten Matjes in Ahlen“ Werbung betreibt.

„Morgen ist erst Spiel“, hängt sich Alex Thiel mit seinen A-Jugend-Kollegen am Stand des Fördervereins der ASG-Handballer beim Glühweinverkauf richtig rein. Drei Meter weiter gibt’s dafür beim „Glomb-BBQ“ eine weitere feste Grundlage dafür: gegrillte Rinderbrust als „Beef Brisket Burger“ aus dem Lokomotivengrill. „Das Fleisch kann man auch erst probieren, bevor man richtig zuschlägt“, bekräftigt Grillmeister Stefan Glomb.

Selbstgemachtes ist bei den Ahlener Landfrauen erhältlich – Plätzchen wie Hochprozentiges aus der Flasche. „Unser Haushalt riecht schon seit drei Wochen nach Apfel und Zimt“, resümiert Mathilde Zumloh nach der Herstellung des Bratapfel-Likörs. Passend zum Wetter bietet Karl-Heinz Pott Handschuhe, Schals und Co. an, Karl-Heinz Pott ist mit Holzarbeiten dabei. Stärkung in Form von Reibeplätzchen bieten die „Rosa-Roten-Panther“ an, die auch BAS-Sessionsorden an Mann und Frau bringen, schließlich ist ja nur Karnevalspause. „Eine Fußbodenheizung für die Hütten von der Stadt wäre nicht schlecht“, zittert sich Präsidentin Heike Birkner ein wenig dadurch – augenzwinkernd.

Fotostrecke: Ein Bummel über den „Ahlener Advent“ Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Alles, was man zu Weihnachten als Deko braucht, gibt’s bei Peter Grebenstein (Blumen Lodenkämper) oder Werner Pettke. Letzterer hat auch Windlichter aus Thüringen oder Räuchermännchen aus dem Erzgebirge in petto. Weihnachtszeit – Lesezeit? An der Hütte des Anno-Verlags, der regionale Literatur – besonders aus Ahlen – im Repertoire hat, hilft beim Eindecken mit Lesestoff. „Bewaffnet“ mit Decken halten sich hier Iris Krönauer und Frank Krümmer einigermaßen warm. „So kann man es aushalten“, findet der Verlagsmann.

Wer es gerne Spanisch mag, lässt sich am Stand von „El Alba Espanol“ eine Tüte Churros frittieren. Dazu ein Becher heißen Wintersan­gria – passt. „Das originale spanische Weihnachtsgebäck geht gut“, hält Manuela Muńoz Ramirez de Las Casas Deza eine weitere Alternative bereit. Bei so viel angepriesenen Kalorien kann es dann zum Eisstockschießen ins Zelt gehen. „Sehr gut“, befindet Markus Pawlowski, der die Bahn einem fünfminütigen Familientest unterzieht, bevor die ersten Teams zur Vorrunde des Turniers einlaufen. Zu diesem können sich noch Teams bis Mittwoch beim BAS-Vorsitzenden Christian Weirows­ki unter Telefon 01 74 / 3 05 80 25 oder E-Mail christian.weirowski@bas-ahlen.de anmelden.

Als am Spätnachmittag die Schüler der Mammutschule zum Weihnachtssingen auf die Bühne treten, wird es voll auf dem „Ahlener Advent“. Damit dürfte die Durststrecke überwunden sein. Passend dazu fällt Sonntag der ersehnte Schnee.