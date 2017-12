Von Christian Feischen

Deren Geschäftsführerin Michaela Mormann versprach bei ihrer Begrüßung den knapp 40 Gästen des Abends im Rahmen der Reihe „Ahlen konzertant“: „Sie werden nicht nur Musik aus vier Jahrhunderten hören, sondern auch viel über die Kompositionen erfahren.“ Denn Holger Blüder informierte aufschlussreich über die in chronologischer Abfolge dargebotenen Stücke der insgesamt 13 Komponisten aus sechs Epochen. So erfuhren die Besucher etwa, dass diese nicht nur verschiedene künstlerische Perioden im Lauf der Geschichte, sondern auch Weiterentwicklungen im Instrumentenbau musikalische Formen wie Fuge, Sonate oder Konzert-Etüde mitprägten.

Bei Johann Sebastian Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ findet sich die zu Lebzeiten des barocken Meisters gerade neu entwickelte Instrumentenstimmung gar im Titel des Werks wieder. Hatte Blüder bei der Interpretation von Bachs „Präludium und Fuge H-Dur“ von 1722 noch ganz barock auf dynamische Akzente und den Einsatz des Fußpedals am „Steinway“- Konzertflügel heutiger Bauart so gut wie verzichtet, machte der Pianist bei Mozarts klassischem „Rondo alla Turca“ das Wechselspiel von lauten und leisen Passagen umso deutlicher. „Mozart hatte schon die Möglichkeit zur Dynamik und nutzte sie aus“, erklärte Blüder. Der interpretierte anschließend den von Ludwig van Beethoven mit der Spielanweisung „Grave“ („schwer“) überschriebenen Teil aus dessen schwermütigem ersten Satz der Moll-Sonate „Pathétique“ besonders ausdrucksvoll. „Beethoven hat einen neuen Aspekt in die Musik gebracht, die Emotion“, unterstrich der bei mehreren nationalen und internationalen Klavierwettbewerben als Preisträger ausgezeichnete Pianist nicht nur bei seiner Einführung zur „pathetisch“ anmutenden Komposition, sondern auch mittels seines leidenschaftlichen Klavierspiels.

Dass immer höhere Anforderungen seitens der Komponisten wie auch instrumentenbauliche Weiterentwicklungen den Pianisten spätestens ab dem Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr abverlangten, demonstrierte Holger Blüder im zweiten Konzertteil. Da folgte auf den zügig gespielten „Hochzeitstag auf Troldhaugen“ von Edvard Grieg aus dem Jahr 1880 das 1911 von Claude Debussy komponierte „Mädchen mit den blonden Flachshaaren“, ein herausragendes von Pentatonik und Ganztonschritten geprägtes Stück des Impressionismus, als Musik- und Malereiepoche gleichzeitig auf klare Konturen verzichteten. Im komplett auswendig vorgetragenen anspruchsvollen Programm beeindruckten dann der temperamentvolle „Rituelle spanische Feuertanz“ von Manuel del Falla ebenso wie ein Auszug aus Sergej Prokofjews „Romeo und Julia“. Prägnante Rhythmen und der bewusste Einsatz von Dissonanzen machten solche expressionistische Kompositionen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus, erklärte der Musiker.

Auch der für Moderne und Avantgarde typische völlige Verzicht auf Tonalität fehlte nicht im Programm: Mit Heinz Holligers „Nachtstück Nr. 3“ von 1966 demonstrierte Blüder eindrucksvoll, wie Musik ohne jeden Bezug zu einem Grundton so gar nicht harmonisch klingt.Technisch setzte er das sogar mit dem direkten Anreißen von Klaviersaiten am offenen Flügel in Ergänzung zum Spiel an den Tasten um.

„Musik soll die Herzen der Menschen erreichen“, offenbarte Holger Blüder dann ganz im Sinne Leonard Bernsteins. Der „Suche nach immer neuen Formen bei Wegfall von Notenschrift oder Zufallskompositionen“ wolle er nicht weiter folgen, so Blüder, der seit dem letzten Sommer Leiter der Kreismusikschule Beckum-Warendorf ist.

Mit der 2009 von der Kanadierin Clara Ponty komponierten „Romance“ überraschte er das Publikum beim Finale genauso wie noch einmal bei der Zugabe: Zeitgenössische Klavierstücke können nach teils aufwühlenden Piano-Klängen aus vier Jahrhunderten nämlich offensichtlich ebenso harmonisch klingen wie ein anmutiges und schlichtes zweistimmiges „Adagio“ von Wolfgang Amadeus Mozart, mit dem Holger Blüder am Ende des Konzerts unter lang anhaltendem Beifall fast wieder zum Anfang der musikalischen Zeitreise zurückkehrte.