Von Dierk Hartleb

Herr Parade, Sie sind ein vehementer Verfechter einer eher behutsamen Sanierung des Rathauses. Weshalb liegt Ihnen das Ahlener Rathaus so sehr am Herzen?

Parade: Aus vielerlei Gründen. Mit der Überbauung der Werse haben wir seinerzeit ein innovatives städtebauliches Konzept verfolgt, das bis heute gültig ist: die Verbindung von zwei Stadtteilen. Dieses städtebauliche Konzept bildet zusammen mit der Architektur eine Einheit. Die Idee war, ein Rathaus für die Bürger zu bauen und mit dem Gebäude zugleich eine städtebauliche Dominante zu setzen, die mit den beiden Kirchen korrespondiert. Mit der Glasfassade wollten wir ein Höchstmaß an Transparenz schaffen. Transparenz und Multifunktionalität - beides haben wir versucht umzusetzen. Die Sitzungssäle waren eben nicht nur gedacht als Versammlungsstätten für die Politik, sondern auch für die Volkshochschule, für Vereine, Chöre, kurz für die Bürgerschaft. Leider ist von diesen Möglichkeiten nie so Gebrauch gemacht worden, wie uns das vorschwebte. Mit der Wärmepumpe verfügte das Rathaus auch über die seinerzeit neueste Klimatechnik, die von der Fachpresse gewürdigt und als wegweisend gelobt wurde. Allerdings darf man nicht, wie später geschehen, dann zum Beispiel das Wasser der Werse absenken. Und auch die Brunnen im Eingang im Erdgeschoss haben ihre Funktion für ein ausgeglichenes Gebäudeklima. Die hat man irgendwann einfach abgestellt. Wichtig ist mir auch der Freizeitwert des Rathauses. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten mit wenigen Schritten im Grünen sein. Die terrassenförmige Gestaltung als Ufer sollte die Aufenthaltsqualität der Parkanlage erhöhen. Leider ist der Außenbereich nicht so gepflegt worden, wie es notwendig gewesen wäre. Das können Sie auch auf die gesamte Immobilie übertragen.

Nach 40 Jahren hat das Rathaus einen erheblichen Sanierungsstau. Was ist falsch gelaufen in Ahlen, dass heute sogar überlegt wird, statt das Rathaus zu sanieren ein neues zu bauen?

Parade: Ich habe in der Vergangenheit immer wieder auf die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen hingewiesen. Das lässt sich leicht anhand entsprechender Schreiben und Zeitungsartikel beweisen. Aber geschehen ist leider nichts oder wenig. Wenn nach einer gewissen Zeit undichte Stellen entstehen, ist es naheliegend, der Ursache auf den Grund zu gehen und sie möglichst zu beseitigen, anstatt einen Eimer als Dauerlösung unter die Tropfstelle zu stellen. Jeder private Hauseigentümer hätte verantwortlicher gehandelt. Man hat in Ahlen auch Um- und Aufbauten vorgenommen, ohne mich zu fragen. Schauen Sie sich das Dach an; dort wurden Antennen errichtet. Wenn dort unsachgemäß Löcher gebohrt worden sind, ist eindringende Feuchtigkeit geradezu programmiert. Im Übrigen verweise ich auf den nicht unerheblichen Elektrosmog, den solche Dachantennen erzeugen. Solchen Gefahren sollte man seine Mitarbeiter nicht aussetzen. Die Gesundheit der Beschäftigten muss in jedem Fall absolute Priorität haben. Dass eine Klimaanlage nach 40 Jahren nicht mehr reibungslos funktioniert, kann doch auch niemanden überraschen. Und die Dichtungsgummis an der Fassade haben eine Lebenserwartung von 25 Jahren, danach müssen sie ersetzt werden. Die Aufzählung über mangelnde Pflege ließe sich noch beliebig fortsetzen.

Herr Parade, es heißt, Sie würden sich Umbauten und neuen Nutzungen widersetzen. Trifft das zu?

Parade: Nein, keineswegs. Mit dem vorhandenen Stützen-Raster haben wir schon bei der Planung alle Möglichkeiten einer flexiblen Nutzung berücksichtigt. Wir hätten auch Großraumbüros einrichten können, aber 1978 waren wir schon zu der Einsicht gelangt, dass Großraumbüros nicht immer der optimalen Arbeitsorganisation entsprechen. Wenn die Stadt jetzt im Rathaus die städtische Bibliothek unterbringen will, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Im Gegenteil: Damit würde un­ser Anspruch eines Verwaltungs- und Kulturzentrums eingelöst. Und wenn zu Recht beklagt wird, dass die Foyers der Stadthalle bei Großveranstaltungen mit mehreren hundert Besuchern zu klein sind, warum öffnet man die doch dafür vorgesehene Glastür zum Foyer vor der Sitzungsetage nicht schon längst? Mögliche Veränderungen sind von uns unmittelbar mit berücksichtigt worden. Das Betonkorsett lässt vieles zu, nur wo sich tragende Wände befinden, ist Zurückhaltung angebracht. Übrigens: In dem voll nutzbaren Rathaus wäre Platz für alle Mitarbeiter. Das können Sie aus unserer Grobplanung für eine Umgruppierung und Neuordnung der Büros ersehen, die aus dem Jahr 2006 datiert.

Apropos Betonskelett. Dem bescheinigen die Gutachter, dass es völlig intakt ist.

Parade: Das habe ich der Stadt auch vorher schon gesagt. Für die Statik haben wir die größte Betonqualität gewählt und den im Wasser stehenden Betonstützen wurde ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Alle Gutachten, die die Ahlener Bauverwaltung für mehrere hunderttausend Euro in Auftrag gegeben hat, bestätigen nur das, was die Architekten mit den besten Detailkenntnissen von vorneherein gesagt haben. Nach meiner Meinung wäre es sinnvoller gewesen, das Geld statt für unnötige Gutachten in notwendige Reparaturen zu investieren. Das Thema der Sanierung beschäftigt uns seit 2011. Seitdem haben wir verschiedene Berechnungen angestellt. Wir haben dazu im selben Jahr nach Aufforderung durch die Stadt einen Sanierungsplan mit einer groben Kostenschätzung erstellt. Damals kamen wir auf die Summe von 20 Millionen Euro. Interessant ist, dass die Stadt durch ihr Liegenschaftsmanagement auch selbst eine Kostenschätzung erarbeitet hat. Und das kam fast zum gleichen Ergebnis. Um die Kostenschätzungen zu untermauern, hatten wir vorgeschlagen, durch eine vorgezogene Ausschreibung wesentlicher Gewerke einen noch größeren Kostenvorteil zu erreichen. Warum hat man danach so viel Zeit verstreichen lassen? In einem Interview mit einer Ahlener Tageszeitung hat der damalige Bürgermeister Ruhmöller zum Thema Komplettsanierung gesagt: „Dass Prof. Parade und sein Team in Bauprojekten solcher Dimensionen sehr erfahren sind, beweisen zahlreiche Referenzen wie das WDR-Landesstudio Düsseldorf, die deutsche Flugsicherung Langen oder das prämierte Innovationscenter Gladbeck.“ Es kommt noch besser: „Ein mögliches Plus des Urheberrechts (liegt bei Prof. Parade, Anm. der Red.), dass das Verfahren einer Sanierung erheblich beschleunigt werden könnte.“ Erst drei Jahre später bin ich zu einer interfraktionellen Gesprächsrunde ins Ahlener Rathaus eingeladen worden. Darüber gibt es ein Protokoll. In dem Gespräch habe ich betont, dass es keine unterschiedlichen Auffassungen über die Zielsetzungen der Stadt gibt. Ich habe allerdings deutlich gemacht, dass ich zum Beispiel eine Kernsanierung nicht für zwingend erforderlich halte. Unter Einbeziehung des damaligen Projektleiters, Auguste Triet, der das Gebäude wie kein Zweiter kennt, sowie externer Berater und Büros könnten wir die Sanierung umsetzen. Auf die Frage von Herrn Artmann, was am Rathaus gemacht werden müsse, hat Herr Triet geantwortet, dass die Fassade, das Dach die Heizung und Kühlung auf jeden Fall saniert werden müssten und dass mein Urheberrecht nicht bis zur letzten Steckdose angewendet würde. Zur Frage Kernsanierung habe ich seinerzeit auf Nachfrage von Frau Pähler-Paul ausgeführt, dass eine Kernsanierung, wie sie das Büro Assmann vorschlägt, die einfachste Art der Kostenberechnung sei. Dabei würde das Rathaus bis auf den Rohbau zurückgebaut und alles ersetzt werden. Das ist jedoch beim Rathaus gar nicht notwendig, ich würde sogar sagen, rausgeworfenes Geld. Ganz abgesehen davon, dass eine Kernsanierung erheblich in mein Urheberrecht eingreifen könnte.

Ist über Ihr Urheberrecht schon abschließend gesprochen worden? In Ahlen gibt es zudem das Gerücht, dass auch ihre geschiedene Frau noch Rechte an der Urheberschaft hat.

Parade: Nein. Bislang gab es nur ein Gespräch zum Thema Urheberrecht, zu dem ich meinen Anwalt mitgebracht habe, weil sich auch die Stadt anwaltlich vertreten lässt. Es gibt noch keine Vereinbarungen. Und ich halte die Frage auch offen, ob ich bereit bin, das Urheberrecht gegen eine angemessene Entschädigung abzutreten. Ihre zweite Frage kann ich ebenso verneinen: Ich besitze die alleinigen Urheberrechte. Während der Bauphase des Rathauses. Foto: Archiv

Inwieweit wären Sie denn bereit, auf die Wünsche der Stadt einzugehen, dass zum Beispiel die Fenster zu öffnen sind?

Parade: Ich war schon beim Bau des Rathauses der Meinung, dass sich die Fenster öffnen lassen müssten. Aber die Ingenieure waren der Meinung, dass sich dann ihr Konzept eines klimatisierten Rathauses mit der entsprechenden Kosteneinsparung bei den Energiekosten nicht umsetzen lasse. Und der Einbau solcher Fenster hätte die Baukosten auch erhöht. Ich wäre sofort für Fenster, die zu öffnen sind, auch wenn sie aufgrund neuer Energieeinsparungsverordnungen nicht gerade vorteilhaft sind. In unserem Lösungsvorschlag gingen wir bereits damals von zu öffnenden, gut in die Fassade integrierten, Fenstern aus, für die wir auch eine technische Lösung hatten. Ich habe allerdings den Eindruck, dass man von Seiten der Stadt an Gesprächen mit mir und meinem Büro grundsätzlich nicht interessiert ist. Unsere Nachfragen sind unbeantwortet geblieben. Warum wurden wir von allem bislang konsequent ausgeklammert? Der damalige Rathausbau wurde von uns unter wesentlicher Mitwirkung des Projektleiters Triet sogar un­ter den veranschlagten Kosten erstellt. Wo liegt dann das Problem? Und woher resultieren die zuletzt ins Gespräch gebrachten 60 Millionen? Wir haben das Gefühl, dass die Stadt kein Interesse an einer Zusammenarbeit hat und fragen uns, ob nicht völlig andere – uns nicht bekannte – Gründe für ein derartiges Verhalten vorliegen.