Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Angriff auf einen 26-jährigen Ahlener am Samstag um 23.04 Uhr auf der Gemmericher Straße machen können.

Der Attackierte stand auf der Straße in Höhe eines Wettbüros, wo er zuvor telefoniert hatte. Ein maskierter Mann näherte sich dem Geschädigten von hinten, erfasste seinen Arm und forderte Bargeld. Dann stieß der Tatverdächtige den Ahlener zu Boden, griff in seine Jacke und nahm Bargeld an sich. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Hövenerort.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet. Zeugen wenden sich an die Polizei, Telefon 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.