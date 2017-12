Einen gemeinsamen Lesekreis wünschen sich Senioren im Ahlen Norden. So lautet eine Erkenntnis aus der Umfrage, die die Studentinnen Janina Ortkras und Alicia Spiegel in der Elsken-Siedlung durchführten. Dieses und weitere Ergebnisse präsentieren die Studentinnen der Katholischen Hochschule Münster am kommenden Freitag um 14.30 Uhr, wenn der letzte Stadtteilstammtisch dieses Jahres ins Gemeindehaus St. Elisabeth an der Warendorfer Straße einlädt. Interessierte sind willkommen.

In persönlichen Gesprächen mit den Anwohnern gewannen Janina Ortkras und Alicia Spiegel einen Eindruck davon, wie die Menschen ab 55 Jahren im Stadtteil leben bzw. zu leben wünschen. „Dabei haben sie unter anderem erfahren, dass der Großteil der Befragten im Alltag auf Unterstützung zurückgreift, die überwiegend von der Familie oder Nachbarschaft geleistet wird“, sagt Koordinatorin Helena Hahn vom Projekt „Altengerechte Stadtteilentwicklung Ahlen-Nord.“ Der angeregte Lesekreis sei eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Angeboten des Sinn-Netzwerks und des Quartiersprojektes.

Neben den Ergebnissen der Erhebung zum Leben im Stadtteil gibt der Stadtteilstammtisch auch Denkanstöße in Sachen Demokratie. „Zum Jahresabschluss möchte ich mich herzlich für die rege Teilnahme und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger im Stadtteilprojekt bedanken“, sagt Helena Hahn und kündigt einen weiteren Programmpunkt an. Als Dankeschön wird das Münsteraner Kabarett-Duo „Volksherrschaftszeiten“, bestehend aus Manfred Kehr und Michael Tumbrinck, beim 22. Stadtteilstammtisch auftreten. In ihrem musikalischen Kabarettprogramm geben die beiden Münsteraner einen Rückblick in die deutsche Geschichte und regen zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit aktuellen Themen an. „Aufrechte Lieder und schräge Gedanken“, lautet der Untertitel des Programms, in dessen Anschluss sich die Kabarettisten der Diskussion stellen. Möglich gemacht wird der Auftritt durch die Partnerschaft für Demokratie Ahlen „Demokratie leben! Eine Idee vom Glück“, die ihrerseits vom Bundesprogramm „Demokratie leben“ gefördert wird.

Weitere Auskünfte zum Stadtteilstammtisch Nord erteilt Helena Hahn unter den Nummern 94 09 97 15 und 01 59 / 04 50 73 29 ( E-Mail: ahlen-nord@alter-und-soziales.de ).