Von Ulrich Gösmann

Freie Bahn nach einmal Abstreuen? Das steckte nicht drin Sonntagnachmittag und in den Folgestunden. Jedenfalls nicht auf Ahlens Straßen. Selbst 20 Tonnen Salz brauchten ihre Zeit, um auf dicker Schneeschicht Tiefenwirkung zu erzielen. Und dann setzten Regen und Tauwetter angespannten Straßenverhältnissen auch noch reichlich zu.

" „Wir kriegen nicht sofort die schwarze Decke hin.“ Matthias Krätzig "

Matthias Krätzig, in der Nacht diensthabender Einsatzleiter bei den Ahlener Umweltbetrieben, erklärt die Situation: „Mit zehn bis zwölf Zentimeter Schnee hatten wir eine Höhe, wo das Schneeschild zum Einsatz kommen musste.“ Doch das arbeite anders als die haushaltsüblichen. „Es ist ein Unterschied, ob der Schieber 50 Zentimeter breit ist oder – wie bei uns – 2,75 Meter“, so Krätzig. Denn: „Die höchste Stelle auf dem Boden gibt vor, wie tief abgeräumt wird.“ Die Masse lasse sich zwar wegräumen, nicht aber der letzte Zentimeter. Heißt: „Wir kriegen nicht sofort die schwarze Decke hin. Das ist technisch nicht möglich.“ Autofahrer müssten sich auf die Situation einstellen und mit glatten Stellen rechnen. Wer jetzt noch mit Sommerreifen unterwegs sei, riskiere einen Unfall.

Premiere für den Neuen: Matthias Krätzig schickte den Großen in seinen ersten Schneeseinsatz. Foto: Ulrich Gösmann Premiere für den Neuen: Matthias Krätzig schickte den Großen in seinen ersten Schneeseinsatz. Foto: Ulrich Gösmann

Der Winterdienst war am Sonntag um 16.30 Uhr gestartet. Zwar hatte der Schneefall schon gegen 15 Uhr eingesetzt. Dagegen anzufahren hätte aber keinen Sinn gemacht, so Krätzig.

Unter den drei Groß- und vier Kleinfahrzeugen Premiere für ein Neufahrzeug, das schon jetzt über Soletechnik verfügt. Das zweite dieser Art, das seine Vorteile aber erst dann ausreizen kann, wenn mit dem neuen Baubetriebshof auch ein separates Solesilo Peilpunkt am ehemaligen Güterbahnhof ist. Die Vorteile: schnellere Ersttauwirkung, weniger Streuverluste. „Interessant bei überfrierender Nässe“, so Krätzig. An der Sonntagssituation hätte das aber nichts geändert.

Weil zeitgleich auch geräumt werden musste, waren die Einsatzfahrzeuge übrigens zweieinhalb Stunden länger auf der Schneepiste. Gegenfahrbahnen, die sonst mit breitem Strahl gleich mit abgestreut würden, hätten diesmal separat abgearbeitet werden müssen. so Krätzig. Um drei Uhr in der Frühe dann ein weiterer kompletter Durchlauf für alle Frühstarter.

Weißes Ahlen: Montag ging‘s weiter. Foto: Ulrich Gösmann Weißes Ahlen: Montag ging‘s weiter. Foto: Ulrich Gösmann

Die Straßensituation hätte an manchen Stellen entspannter sein können, wenn nicht vielerorts Schnee von den Bürgersteigen auf die Fahrbahn geschoben worden wäre. „Wichtig ist, dass die Einlaufschächte frei bleiben“, schickt der Einsatzleiter eine Bitte in die Haushalte, den Schnee doch besser gleich in den Vorgärten zwischenzuparken. Am Sonntagabend hätte sich bei Regen und Tauwetter viel Wasser gestaut, das bei freien Schächten schnell abgeflossen wäre, ja wenn. . .