Von Dierk Hartleb

Eine „positive Grundeinstellung“ haben Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Stadtbaurat An­dreas Mentz bei dem Ende November stattgefundenen Treffen mit dem Landesdenkmalamt über die Sanierung des Rathauses festgestellt. Weniger Bewegung gebe es bislang dagegen in der Frage der Ablösung des Urheberrechtes von Architekt Christoph Parade, räumte die Stadtspitze Montagabend in der Sitzung des Hauptausschusses ein.

Berger konnte sich die überraschende „Beweglichkeit“, die der Denkmalschutz bei den jüngsten Gesprächen an den Tag gelegt habe, nicht recht erklären. Womöglich sei das Interview in einer Ahlener Tageszeitung (die „AZ“ hatte in ihrer Ausgabe am 27. November ein Gespräch mit Landeskonservator Dr. Holger Mertens und seinem Mitarbeiter Dr. Michael Huyer veröffentlicht, Anm. der Red.) zeitlich so platziert worden, um die Änderung der Haltung zu signalisieren.

Auf Nachfrage von Petra Pähler-Paul (Grüne), ob nur über die Fassade und öffenbare Fenster gesprochen worden sei, präzisierte Mentz, dass „über alles, was wichtig ist“ im Zusammenhang mit der Sanierung und möglichen funktionalen Änderungen, diskutiert werde. Auch darüber, wie eine befriedigende technische Lösung für eine dichte Fassade aussehen könnte, fügte Mentz auf den Einwurf Heinrich Artmanns (FWG) hinzu. Die bisherigen Angaben zu den durch den Denkmalschutz entstehenden Mehrkosten beruhten auf Schätzungen, die die Assmann-Gruppe auf Grund des bisherigen Sachstands angestellt habe, sagte Mentz. Die seien jetzt natürlich überholt.

In der Frage des Urheberrechtes befinde man sich in laufenden Vertragsverhandlungen, stellte Dr. Berger fest. Über die Form der Beteiligung des Architekten gebe es unterschiedliche Ansichten, führte Mentz weiter aus. Einen „exklusiven Planungsauftrag“ für Parade könne es nicht geben. Die Stadt sei entschlossen europaweit auszuschreiben. Diese Ausschreibung sei bis auf die zwei „Leerstellen“, den Denkmalschutz und die Urheberrechte, fertig. Er gehe davon aus, dass bis Anfang des Jahres eine Übereinkunft mit beiden Parteien erzielt werden könne. Es sei „der dringende Wunsch der Verwaltung“, bis zu den Sommerferien zu einer Entscheidung zu kommen. Bis dahin werde auch „Plan B“ vorliegen, wenn der Rat am Donnerstag den entsprechenden Auftrag erteile.

Zwingen könne man Parade zu einer Abtretung seines Urheberrechtes nicht, antwortete Mentz auf Fragen von Martin Hegselmann (CDU) und Eric Fellmann (FDP). „Wir wollen das Rathaus nicht entstellen“, versprach der Beigeordnete. Solange man bei der Sanierung nicht in die Architektur eingreife, könne Parade auch keinen Urheberschutz geltend machen. Wenn der Rat aber an der Umgestaltung und Umnutzung festhalte, um in den Genuss möglicher Fördermittel zu kommen, müsse man sich vorher mit dem Urheber einigen. Querschüsse des Ar­chitekten bei laufenden Ar­beiten wäre in jedem Fall kontraproduktiv.