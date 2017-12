Beim Überqueren der Weststraße ist ein 73-jähriger Fußgänger am Montagabend von einem Pkw erfasst worden. Nach Polizeiangaben wurde er dabei leicht verletzt.

Auf der Weststraße wurde am Montag ein Fußgänger verletzt. Laut Polizei kam es gegen 18 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen dem 73-jährigen Mann und einem Pkw. In Höhe der Einmündung Richard-Wagner-Straße überquerte der Ahlener zu Fuß die Weststraße. Der 61-jährige Autofahrer, der auf der Weststraße in Richtung Innenstadt unterwegs war, bemerkte den dunkel gekleideten Mann zwar noch und bremste. Der Versuch, auszuweichen, misslang jedoch. Der Fußgänger wurde von einer Fahrzeugseite berührt und verletzt.