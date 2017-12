Von Ralf Steinhorst

Schon am Tag entfacht die Nikolaus-Groß-Straße ihr vorweihnachtliches Flair. Am späten Nachmittag mit Beginn der Dunkelheit wird sie dann durch ihre Beleuchtung mit ihrem ganzen Charme endgültig zur Adventsstraße. Das hat seit 17 Jahren Tradition und begeistert auch Kinder des Awo-Kindergartens Menzelstraße und der Don-Bosco-Schule. Die gestalten das Erlebnis in diesem Jahr mit.

Seit zwei Jahren gehört der Adventskalender zur Adventsdekoration der Straße. Die große Tafel ist, wie kann es anders sein, in 24 Felder aufgeteilt, die mit dem Fortschreiten der Adventszeit Feld für Feld dekoriert werden. Dafür braucht es Paten, die zu ihrem Stichtag etwas Kreatives in ihr Feld hängen. Das können kleine Gestecke sein oder Bilder mit adventlichen Sprüchen. Bevor es in den Advent geht, wird eine Liste erstellt, wer an welchem Tag das Schmücken übernimmt. Das sind nicht nur Bewohner der Straße, sondern auch Menschen aus dem gesamten Ahlener Stadtgebiet.

Doch schon im letzten Jahr hatte Anwohner Jörg Huerkamp Schwierigkeiten, für alle Felder Paten zu finden. Da kam in diesem Jahr der Kontakt zu Djenan Salah, der Leiterin des AWO-Kindergartens Menzelstraße, gerade richtig: „Die fand die Aktion toll und sagte Unterstützung zu“. Hinzu kam dann auch noch die alte Verbindung zu Petra Leifeld, die ehemalige Klassenlehrerin der jüngsten Tochter Lilli Huerkamp auf der Don-Bosco-Grundschule. Auch die war schnell von der Idee der Mitgestaltung begeistert.

So haben die Kinder beider Einrichtung Patenschaften über die meisten Felder des Adventskalenders übernommen.

Fotostrecke: Impressionen von der „Adventsstraße“ Fotostrecke Foto: Ralf Steinhorst

Doch nicht nur das: Zusätzlich sind zwei weitere Tafeln entstanden, auf denen die Grundschüler selbstgemalte Bilder aufgehängt haben, natürlich durch Folie wetterfest geschützt. Auf den einzelnen Bildern sind auch Namen und Klasse der jungen Künstler verzeichnet, damit Kinder und Eltern die Bilder bei einem Besuch wiederfinden. „Die Kinder haben das ganz toll gemacht“, ist Jörg Huerkamp darüber ganz begeistert.

Die Adventsstraße ist so auch in diesem Jahr wieder Besuchermagnet, nicht nur von den Kindern und Eltern der Einrichtungen. Tagsüber und bei Dunkelheit. Gerade auch für die vielen Familien mit jungen Kindern, die sich in den vergangenen drei Jahren in der Nikolaus-Groß-Siedlung neu angesiedelt haben. Viele dieser Kinder besuchen ja auch den Awo-Kindergarten und die Don-Bosco-Schule.

Auch das Adventsfest, das für alle offen ist, wird bereits geplant. Es findet am Freitag, 22. Dezember, ab 16 Uhr statt. Die Nikolaus-Groß-Straße wird dann mit 100 Flammschalen zusätzlich geschmückt. Zum gemütlichen Beisammensein werden wieder Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und Bratwurst angeboten.