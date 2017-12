Unten zeigt der neue Kreisverkehr erste Konturen, oben sind letzte Parkplatzmarkierungen verschwunden. Zwischen Kerkmann-Platz und Kerkmann-Carree tut sich was. Cityzentral stehen die Zeichen in Ahlen auf Veränderungen.

Von Ulrich Gösmann

Erdbewegungen am Gebrüder-Kerkmann-Platz: Eine mit Stäben abgesteckte Schotterpiste zeichnet schon jetzt den Schlenker vor, den der neue Ovalkreisel ab Frühjahr auf Hundhausen-Fläche machen wird. Weniger sichtbar: Fortschritte im Marktkauf-Leerstand – sowohl auf den Parkdecks als auch auf freier Ladenfläche.

Blick runter auf die Fläche, auf der der Verkehr demnächst oval fließt. Im Hintergrund das Hundhausen-Areal. Foto: Ulrich Gösmann Blick runter auf die Fläche, auf der der Verkehr demnächst oval fließt. Im Hintergrund das Hundhausen-Areal. Foto: Ulrich Gösmann

Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Umweltbetriebe, kündigt für diese Woche am Rande des Hundhausen-Areal die Verlegung von Versorgungsleitungen an. Fräsarbeiten an der Fahrbahn, ursprünglich für Anfang Dezember avisiert, würden wohl ins neue Jahr verschoben, um Niederschlagswasser weiter kon­trolliert in die Straßenabläufe schicken zu können. „Wenn das alles in den Boden sickert, tun wir uns keinen Gefallen damit“, so Reminghorst im Redaktionsgespräch. In der vergangenen Woche war freigelegtes Grenzgebiet mit Grobschotter aufgefüllt worden, um Tragfähigkeitswerte herzustellen, die der Kreisel künftig benötigt, wie der Projektleiter untermauert. Die Arbeiten sollen bis zum 22. Dezember laufen, wenn denn das Wetter mitspiele. Fortsetzung folgt – nach einer kurzen Weihnachtspause im Januar.

Auf den ehemaligen Marktkauf-Parkdecks haben alte Markierungen Platz für künftig neue Parkanordnung gemacht. Foto: Ulrich Gösmann Auf den ehemaligen Marktkauf-Parkdecks haben alte Markierungen Platz für künftig neue Parkanordnung gemacht. Foto: Ulrich Gösmann

Fortschritte auch auf den ehemaligen „Marktkauf“-Autodecks. Die Markierungen sind auf beiden Etagen verschwunden. Über ein 1000-Bar-Wasser-Hochdruckverfahren, wie Investor Anton Neuhaus erklärt. Künftig soll es leichter sein, im neu konzipierten Kerkmann-Carree einzuparken. Die Buchten werden breiter – und schräg angeordnet. Heißt: Wer rein fährt in seine Box, muss nicht rückwärts wieder raus. Parkkomfort, der rund 30 Plätze kostet. Ersatz und mehr wird auf gegenüberliegender Seite mit der Neuentwicklung des Hundhausen-Areals geschaffen. Sei es am Boden, sei es im kernsanierten Altbau mit separatem Parkdeck. Auf Termine will sich Neuhaus noch nicht festlegen. Nur soviel: Zuerst Kerkmann-Carree, dann Hundhausen.

Abseits öffentlicher Wahrnehmung laufen auch im Marktkauf-Leerstand vorbereitende Arbeiten. Die freie Fläche teilen sich nach letztem Kenntnisstand Lebensmittel, Drogerie und Non-Food. Namen will Neuhaus noch nicht nennen. Ein Teil der Verträge sei unterzeichnet, andere seien in der Komplexität ihrer Ausarbeitung in den letzten Zügen. Nur soviel für die Öffentlichkeit: „Es sieht gut aus.“