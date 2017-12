Das Thema ist hochbrisant: die Überwindung von Vorurteilen gegenüber Fremdem. Auf diesen kurzen Nenner bringen Veronika te Reh und Dr. Wolfgang König die Botschaft des Musicals, das am kommenden Sonntag, 17. Dezember, in der Ahlener Stadthalle seine Premiere feiert.

Von Dierk Hartleb

80 Kinder und Jugendliche des Cross-Over-Chores der Musikschule Beckum-Warendorf stehen um 11 und um 16 Uhr auf der Bühne, um die Geschichte der Muschel Mama Kola und ihrem Lieblingskind Pendo zu erzählen, dem sie eine Perle mit Wunderkräften schenkt. Unterstützt werden die Sängerinnen und Sänger von dem Tansanier Nkwabi Nghanga­sa­mala, der sich als Pantomime einbringt.

Das Kindermusical, das Veronika te Reh (Libretto) und Dr. Wolfgang König (Musik) 2005 geschrieben haben, ging damals um die halbe Welt und wurde mit internationalen Gästen der „Mehli-Metha-Music-Foundation in Mumbai und der „Shada-Group“ aus Bagamoyo einstudiert. Mit Unterstützung des Goethe-Instituts wurde das Stück auch in Indien und Tansania auf die Bühne gebracht.

Zum Inhalt: Nachdem sich die Menschen geografisch und kulturell auseinander entwickelt haben, sind sie sich fremd geworden. Sie überziehen sich – von Aufwieglern angetrieben – mit unbewiesenen Vorurteilen und sind jederzeit bereit, Konflikte mit kriegerischen Mitteln auszutragen. Selbst auf die Gefahr hin, dass dabei die Umwelt und das gesamte bisherige Leben unwiederbringlich zerstört werden.

Keiner hört währenddessen auf die Kinder, die wie Seismographen diese Entwicklung unvoreingenommen beobachten und ihren Protest kundtun. Aber ihre Stimmen sind zu leise.

Lebewesen, die lange vor den Menschen entstanden sind, wie zum Beispiel die Korallen sind ebenfalls in großer Sorge um den Fortbestand der Erde und fragen sich: „Wie lange werden wir noch existieren?“

Die Rettung kommt aus dem Meer, als die Muschel ein Kind gebiert und ihm besagte Perle mit Wunderkräften schenkt: Ihr Klang vermag es nämlich, die Menschen zu besänftigen und ihnen ihre feindliche Gesinnung zu nehmen.

Die magische Kraft der Perle spricht sich schnell herum und alle Augen richten sich jetzt auf Mama Kola, noch mehr solcher Perlen hervor zu bringen, um eigens errichtete Zäune umzulegen und sie zu Brücken umzufunktionieren.

„Unsere Botschaft ist topaktuell“, erklärt Wolfgang König, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Veronika te Reh auch die Proben leitet, die bislang im Beckumer Berufskolleg stattfanden. In dieser Woche sind die Akteure in die Stadthalle umgezogen, wo mit vollem Bühnenbild von Felix Manchon weiter geprobt wird. Er begleitet die Kindermusicalproduktionen von Anfang an.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadthalle unter der Rufnummer 2677.