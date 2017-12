Adventliche Stimmung auf dem Hof Schulze Rötering: Die lockt am kommenden Wochenende wieder viele Besucher an. Foto: Schulze Rötering

Am dritten Adventswochenende lockt wieder ein urgemütlicher Weihnachtsmarkt zum Hof Schulze Rötering am Prozessionsweg.

In den alten Scheunen des Hofes Schulze Rötering am Prozessionsweg findet am dritten Adventswochenende, wieder ein urgemütlicher Weihnachtsmarkt statt. Zahlreiche kreative Stände bieten Schönes zum Staunen und Schenken.

In diesem Jahr feiert der Hof das 250-jährige Bestehen der Brennerei, so dass es Informationen über alte Brennkunst und neue Destillate gibt. Der Hofladen hat seine Türen geöffnet und erwartet seine Besucher mit schönen Geschenkideen. Im Backhaus hat die Weihnachtsbäckerei Einzug gehalten – mit vielen Leckereien.

Nicht weniger verlockend ist der Duft des Glühweins, der mitten auf dem Hof im großen Kupferkessel über offenem Feuer erhitzt wird. Für die Unterhaltung sorgen ein Leierkastenspieler mit Weihnachtsliedern und die Töpferin, die am Sonntag mit den Kinder töpfert.

Aufgrund der Kostensteigerung für Sicherheit, Brandschutz, Auflagen und ähnliches wird ein Eintrittsgeld von fünf Euro (Erwachsene) erhoben, Kinder haben freien Eintritt. Die Zeiten sind am Samstag, 16. Dezember, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 10 bis 19 Uhr. Parkplätze sind am und um den Hof vorhanden.