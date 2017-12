" „Durch diese Neuausrichtung wollen wir noch näher an die Betriebe heranrücken.“ Joachim Fahnemann "

„Durch diese Neuausrichtung wollen wir noch näher an die Betriebe heranrücken und so den Service für Unternehmen und Verwaltungen der Region weiter verbessern“, betont Fahnemann. Berger begrüßt das: „Die Suche nach Fachkräften wird als eine der größten Herausforderungen lokaler Arbeitgeber immer wieder an mich herangetragen. Mit einem starken Partner wie der Agentur für Arbeit sind wir gut aufgestellt.“ Für Hakenesch steht besonders die Möglichkeit, umfassende Informationen und Hilfen aus einer Hand zu bekommen, im Fokus. „Gerade Existenzgründer, die wir in der WFG informieren, benötigen oft bei der Suche nach den ersten Mitarbeitern Hilfe. Wenn diese zentral aus einer Hand kommt, profitieren davon alle Beteiligten.“

„Uns ist es wichtig, das Thema Personalgewinnung und -qualifizierung gemeinsam mit den Unternehmen flexibel und individuell zu lösen. Unsere Fachleute im Arbeitgeberservice unterstützen bei der Rekrutierung von Auszubildenden und Mitarbeitern und vermitteln passende Bewerber. Darüber hinaus verfügt der Arbeitgeberservice über ein umfangreiches Beratungsangebot für Arbeitgeber, etwa zur Weiterbildung von Mitarbeitern und damit verbundenen Fördermöglichkeiten“, unterstreicht Joachim Fahnemann. Dabei seien sowohl die Wirtschaftsförderung als auch die Stadt Ahlen wichtige Netzwerkpartner zur Gestaltung des lokalen Markts.