Eigentlich sollte Andrea Karimé am Donnerstag zu Gast in der Stadtbücherei sein. Doch sie ist erkrankt. Für sie springt kurzfristig Aygen-Sibel Çelik ein.

Andrea Karimé kann krankheitsbedingt am Donnerstag, 14. Dezember, die geplante Leseaktion in der Stadtbücherei nicht leiten. Doch glücklicherweise konnte schnell eine Alternative gefunden werden: An ihrer Stelle wird die bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin Aygen-Sibel Çelik die interaktive Lesung übernehmen.

Die gebürtige Türkin lebt seit ihrem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Sie war mehrere Jahre als Redakteurin einer Fachzeitschrift tätig. Als freie Autorin verfasste sie zahlreiche Artikel über die Darstellung des Fremden in der Jugendliteratur.

Die Autorin liest um 16.30 Uhr aus ihrem Buch „Sinan und Felix“ vor. Worum geht es dabei? Sinan und Felix sind beste Freunde, auch wenn sie ganz unterschiedliche Dinge mögen. Eines mögen sie aber alle beide: Fußballspielen im Park. Eines Tages erscheint dort Murat und spricht Sinan auf Türkisch an. Felix versteht kein Wort. Da passiert ausgerechnet ihm ein blödes Missgeschick. Er kickt Murats Ball in den Teich. Wie mag das Ganze weitergehen? Die Antwort gibt es in der Stadtbücherei an der Südenmauer.

Die Besucher erwartet eine feinfühlige und lustige Geschichte über Nähe, Freundschaft, Sprache und Verstehen. Die interaktive Lesung soll zum Mitmachen und Mitraten anregen. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle Kinder, unabhängig von ihren Sprachkenntnissen. Diese aber einzubringen, wird während der Lesung stets aktiv eingefordert. Eingeladen sind alle Kinder bis acht Jahren. Die Veranstaltung wird durch das Integrationsteams der Stadt Ahlen unterstützt.