In 22 Fällen waren in den vergangenen zwölf Monaten Rauchmelder die Ursache für Alarmierungen der Ahlener Feuerwehr, bilanzieren Wachleiter Walter Wolf (l.) und Wolfram Schneider, Fachmann für vorbeugenden Brandschutz. Foto: Christian Wolff

Ein Jahr Rauchmelderpflicht: Die Ahlener Feuerwehr zieht positive Bilanz. Sie wurde zu 22 Einsätzen gerufen, in denen Melder anschlugen. Wachleiter Walter Wolf: „Keiner der Einsätze war umsonst.“ In einigen Fällen wurde Leben gerettet.

Von Christian Wolff

Mit Ablauf dieses Monats gilt sie ein Jahr: die Rauchmelderpflicht für Privatwohnungen. Zum Jahresende 2016 endete die Übergangsfrist, die Eigentümern blieb, ihre Räume entsprechend auszustatten. Der Ahlener Feuerwehr bescherten jene unscheinbaren Geräte, die unter den Zimmerdecken installiert werden, einige zusätzliche Alarmierungen – aber in Summe eine zufriedenstellende Sicherheitsbilanz.

Insgesamt 22 Fälle, bei denen ein Rauchmelder eine Rolle spielte, verzeichnete die Feuer- und Rettungswache seit Inkrafttreten des Gesetzes. „Keiner der Einsätze war umsonst“, sagt Wachleiter Walter Wolf. Selbst wenn oft vermeintliche Kleinigkeiten, wie Staub oder ein verbranntes Essen auf dem Herd, hinter der Alarmierung steckten, so sei in den meisten Fällen Schlimmeres verhindert worden. Nicht zuletzt verstärkten die Rauchmelder das Sicherheitsgefühl der Betroffenen.

„Natürlich gibt es auch Fehlalarme“, schränkt Wolf ein. „Aber die nehmen wir gerne in Kauf, wenn dem gerettete Menschen gegenüberstehen. In diesem Jahr war das mehrfach der Fall.“

Fünfmal seien die Kameraden im Jahr 2017 auf schlafende Personen gestoßen. „Ohne Rauchmelder hätte das mit Sicherheit böse enden können“, ist der Feuerwehrchef überzeugt. So brannte am 2. Februar in einer Wohnung im Südenstadtteil ein Sofa. Nachbarn hörten den Rauchmelder, der schlafende Bewohner wurde gerettet. „Erst vor gut zwei Wochen haben wir eine akut erkrankte Person aus einer Wohnung befreit, in der Essen angebrannt war.“

Um nicht unnötig Kräfte zu binden, erfolgt in der Einsatzzentrale am Konrad-Adenauer-Ring eine möglichst genaue Abfrage des Anrufers. Wenn sich darin bereits ein Fehlalarm andeutet, weil der Anrufer weder Rauch noch Feuer wahrnimmt und lediglich das aufdringliche Piepsen des Melders ausmachen kann, zudem keine Personen in den Wohnräumen zu erwarten sind, werde kein kompletter Löschzug auf die Reise geschickt. „Zwölfmal kam es in den vergangenen zwölf Monaten vor, dass wir auf einen defekten Rauchmelder stießen“, so Wolf. „Einmal war es ein Batteriealarm.“

Die Rauchmelderpflicht in Nordrhein-Westfalen sieht vor, dass mindestens ein Gerät in allen Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren vorhanden sein muss, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen. Verantwortlich für den Einbau ist immer der Eigentümer. Das Gerät muss so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.

Eines ist Walter Wolf in diesem Zusammenhang noch wichtig: „Wir als Feuerwehr kontrollieren das Vorhandensein nicht.“ Wer sich vor privaten Haustüren als „Rauchmelder-Kontrolleur“ ausgebe, führe meist nichts Gutes im Schilde, verweist der Fachmann auf Maschen von Dieben und Betrügern. „Wenn aber jemand Fragen hat oder Anregungen sucht, wo und wie Rauchmelder installiert werden sollten, kann er sich gerne an uns wenden.“ Für Interessierte liegen an der Wache Faltblätter bereit.