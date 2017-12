Schmuck erbeutete ein unbekannter Täter bei einem Trickdiebstahl am Mittwoch um 11 Uhr auf der Otto-Hue-Straße. Der Dieb verschaffte sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und schellte an der Wohnungstür einer Seniorin. Als diese die Wohnungstür öffnete, stellte sich der Unbekannte gegenüber der Frau als neuer Nachbar vor. Da er in Scheidung lebe und eine gleichgebaute Wohnung suche, bat er die Seniorin, sich die Wohnung einmal anschauen zu dürfen. Danach begab sich der Unbekannte direkt in das Schlafzimmer. Noch bevor die Seniorin ihn folgen konnte, kam der Täter aus dem Zimmer und verließ die Wohnung. Erst danach stellte die Seniorin den Diebstahl einiger Schmuckstücke fest. Der Dieb war im Alter von 40 bis 45 Jahren und etwa 1,78 Meter groß und von fülliger Statur. Er hatte schwarze kurze Haare und braune Augen und sah gepflegt aus. Personen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 96 50, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

zu melden.