Von Ralf Steinhorst

Anlässlich des Adventskonzerts im Elisabeth-Tombrock-Haus dankte der Ökumenische Kirchenchor unter der Leitung von Martin Kircheis am Dienstagnachmittag dem Förderverein Diakonie für die seit über zehn Jahre dauernde Un terstützung.

„Wir unterstützen die Auftritte, wenn der Chor in gemeinnütziger Mission auftritt – das ist die Querverbindung zwischen beiden Vereinen“, betonte der Fördervereinsvorsitzende Pfarrer i. R. Heinz Aden die Maßgabe. Eine weitere Verbindung gebe es mit Inge Piskorski, die in beiden Vereinen Mitglied ist und zufällig gerade sogar in beiden auch als Kassenprüferin fungiert.

Sechs Konzerte, die unter anderem in den Seniorenzentren Elisabeth-Tombrock-Haus, Domizil, Gezeitenland oder Hugo-Stoffers-Zentrum stattfinden, werden alljährlich mit je 80 Euro für die Chorkasse gefördert.

„Ich genieße das immer sehr“, war auch Anne Tröster, Leiterin des Elisabeth-Tombrock-Hauses, von den Konzerten begeistert. Denn dann herrsche immer schöne Stimmung mit einem mit richtigem Kerzenlicht beleuchteten Notenständer und schönen Geschichten, die Chorleiter Martin Kircheis erzählt.

Am Dienstagnachmittag trug der Ökumenische Kirchenchor meist adventliche Lieder vor wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“ oder „Macht hoch die Tür“. Er lud seine Zuhörer auch zum Mitsingen ein.

Dieser Einsatz kommt auch beim Förderverein Diakonie gut an, so dass Heinz Aden zusagte, die Konzerte weiterhin zu unterstützen.

Noch mehr Engagement suchen übrigens beide Vereine. Sowohl der Förderverein Diakonie als auch der Chor würden gerne noch mehr Mitglieder in ihren Reihen begrüßen.