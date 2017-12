Von Ulrich Gösmann

Leicht verständlich, was neuerdings mit wenigen Worten so sympathisch bunt auf Ahlens Müllfahrzeugen durch die Bezirke fährt: „ Feiertag? Wir kommen einen Tag später.“ Und auch das: „ Freitags statt mittwochs und umgekehrt.“ Aber wirklich verstanden? Dann dürfte es ab Januar keine Probleme mit der Müllabfuhr geben. Denn dann stellen die Ahlener Umweltbetriebe ihren Tourenplan um. Wer daheim für die Tonne zuständig ist, sollte beide Botschaften verinnerlichen. Das erspart vermeidbaren Ärger – und Tonnen, die plötzlich keiner leert!

Blick zunächst auf die Feiertage: Egal, auf welchen Wochentag sie in Ahlen fallen, nachgeholt wird in den sogenannten Rausholwochen nach alter Gewohnheit grundsätzlich am darauffolgenden Samstag. Bis dahin, weiß Wolfgang Siehoff, Einsatzleiter Entsorgung, seien viele Tonnen maßlos überfüllt. Gerade in sommerlichen Biowochen sei der Unmut vorprogrammiert. Einerseits durch Anwohner-Ärger, weil nicht alles passe und vieles stinke. Aber auch das: Städtische Saubermänner leisten Schwerstarbeit. Tonne für Tonne bis zum Fahrzeug rollen – mitunter ein echter und über den langen Tag nicht enden wollender Kraftakt, der künftig so nicht mehr sein wird. Nachgeholt wird am Folgetag. Entsprechend verschieben sich auch alle weiteren Tage bis in den Samstag. Bernd Döding, Leiter der Umweltbetriebe, rückt beim Ortstermin am Donnerstag im Wohngebiet Sudholtshof den Vorsorgegedanken in den Fokus: „Das entlastet auch unsere Mitarbeiter.“

Auch das ist neu: Der Mittwoch und Freitag tauschen. Foto: Ulrich Gösmann Auch das ist neu: Der Mittwoch und Freitag tauschen. Foto: Ulrich Gösmann

Zweite Änderung: Zwei Bezirke tauschen. Der kurze Mittwoch fällt auf den langen Freitag – und umgekehrt. Wolfgang Siehoff erklärt‘s: „Wir fahren mittwochs fünf Stunden, freitags acht.“ Dadurch, dass der kurze Tag künftig auf den Freitag falle, gestalte sich der Samstag für den Nachholtermin kürzer. Was ganz im Sinne der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) in Ennigerloh sei. Dort nehme Ahlen mit seiner bisherigen Praxis eine Sonderstellung ein. „Wir sind die einzige Kommune, die den alten Rhythmus noch hat“, so Siehoff. Die Folge: Ahlen liefert bis in den späten Samstagnachmittag „exklusiv“ seinen Müll noch an.

Weil mit der ab Januar geltenden Umstellung viele Fragen verbunden sein dürfen, fährt jetzt auch die Service-Nummer 98 58 40 auf den von einer Ahlener Werbeagentur entworfenen Großplakaten mit durch die Stadt. Die Neuerungen sind aber auch in den Abfallkalendern 2018 zu finden, die ab sofort an vertrauten Stellen ausliegen. „Unsere Männer haben immer zwei Kisten im Wagen“, sagt Wolfgang Siehoff – und ermuntert die Bevölkerung: „Die Kollegen einfach mal drauf ansprechen. Dann gibt‘s auch einen.“