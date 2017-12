Von Ralf Steinhorst

Das ganze Spektrum der Unterstützung wurde bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Lambertischule Dolberg deutlich. Viele Aktionen begleiteten das Schulleben in den vergangenen zwölf Monaten.

Schriftführerin Tanja Meierhenrich hielt am Mittwochabend in der Lambertischule in ihrem Rechenschaftsbericht eine lange Liste von Aktivitäten des Fördervereins bereit. So hat er im Dezember 2016 und 2017 sowohl den Nikolaustag vorbereitet als auch Weihnachtsbaum und Adventskranz in der Aula finanziert.

Über das ganze Jahr hinweg wurden verschiedene Arbeitsgemeinschaften gefördert, es gibt eine Taekwondo- und Hip-Hop-AG sowie einen Chor. Auch ein Selbstbehauptungstraining fand statt. Der Förderverein unterstützte die „Astrid Lindgren Lesenacht“ und sorgte für Verbesserungen im Schulgarten. Zudem wurde ein Verkehrssicherheitstraining für alle Klassen anteilig übernommen. Im Juni hatte sich der Förderverein am Tag der offenen Tür des TC Dolberg mit einem Catering beteiligt, das Geld in die Kasse spülte.

Auch zum neuen Schuljahr war der Förderverein aktiv, zur Einschulung verkaufte er Kuchen und Kaffee gegen eine Spende. Die beiden neuen ersten Klassen bekamen eine Finanzspritze von je 50 Euro. 220 Euro flossen in das Projekt „Klasse 2000“. Im Oktober organisierte der Förderverein die Schulhofbemalung. Das Material wurde von der Stadt Ahlen gestellt, für das leibliche Wohl sorgte der Verein. Im gleichen Monat übernahmen die Förderer den Schulausflug zum Planetarium in Münster.

„Wir haben 14 Neuaufnahmen in diesem Jahr“, berichtete Kassiererin Anna Stresemann. Damit hat der Förderverein 131 Mitglieder bei „nur“ 120 Schülern. Eine herausragende Quote, wie die Versammlung feststellte. Für die ausscheidende Kassenprüferin Alexandra Mix wurde Daniela Hemmis einstimmig zur Nachfolgerin gewählt.

Auch die ersten Planungen für die kommenden zwölf Monate stehen. Der Förderverein übernimmt die Kosten für den Basteltag im Advent und auch die Theaterfahrt im kommenden Jahr. Auch das „Begrüßungsgeld“ für die neuen ersten Klassen bleibt. Das Schulfest mit Frühlingsbasar und Sponsorenlauf ist für den 9. Juni geplant und das Zirkusprojekt im Frühjahr 2019 wird schon in Angriff genommen.