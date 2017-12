Von Christian Wolff

Eine Erkundungstour im Bereich der Urzelle der Stadt Ahlen ist im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtig – nicht nur aufgrund der langen Zeit zwischen 800 und 2017. „Schichten sind ja ohnehin ein beliebtes Mittel der Archäologen, um sich ein Bild der Vergangenheit zu machen“, erklärte Nicole Wittkemper-Peilert am Donnerstag auf dem Marktplatz mit Blick in die Tiefe. In zwei Führungen erläuterte sie den Kontext der Grabungen zwischen St. Bartholomäus und dem Alten Rathaus.

Die Grube zeigt ganz deutlich die Schichten verschiedener Entwicklungsstufen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das frühere Niveau durch Überbauungen und Aufschüttungen immer wieder angehoben. Innerhalb dieser Schichten fanden sich in den vergangenen Monaten nicht nur Hinweise auf die früheren Nutzungen der (längst abgerissenen) Gebäude, sondern auch auf die Entwicklung des heutigen Stadtkerns. Der Markt sei laut Wittkemper-Peilert ursprünglich eher eine etwas breitere Durchfahrt gewesen, in Verlängerung mit der Hellstraße eine Art Ausweichstrecke zur bestehenden Ost-West-Trasse, die bereits als Handelsweg diente.

„Die Kirchringbebauung war früher geschlossen. Als 1435 das erste urkundlich bekannte Rathaus errichtet wurde, hat man wohl die östliche Bebauung aufgebrochen“, beschrieb Wittkemper-Peilert. Davon zeugt ein Fundamentrest, der jetzt gefunden wurde. In dem Füllmaterial fanden sich viele Lederreste – Hinweise auf eine mögliche Flickschusterei. „Leder war damals sehr aufwendig in der Herstellung, so dass es nicht einfach weggeworfen, sondern repariert oder wiederverwendet wurde.“

Die dicken Steinfundamente daneben gehören zum Teil zum 1752 errichteten und um 1900 abgerissenen Rathaus, zum Teil aber auch – vermutet der LWL – zu seinem Vorgänger aus dem Jahr 1435.

Nicole Wittkemper-Peilert entführte in die Frühzeit der Stadtgeschichte. Foto: Christian Wolff

Bei dem großen Stadtbrand im Jahr 1744, ausgelöst durch einen Blitzeinschlag in den St.-Bartholomäus-Kirchturm, wurde ein großer Teil der weiteren östlichen Stadtbebauung zerstört – begünstigt durch Westwind. „Diesen Umstand nutzten die damaligen Ahlener: Es war ja ohnehin das meiste zerstört, also konnte der enge Marktplatz auf seinen heutigen Umfang verbreitert werden“, erklärte die Vertreterin der Unteren Denkmalbehörde. Insofern liege es nahe, dass bei weiteren Suchschnitten auf dem Marktplatz noch Zeugnisse der engen Altbebauung zu finden sein werden.

„Mich packt bei solchen Forschungen immer so eine Art Schatzgräberstimmung“, verriet die Fachfrau mit Blick auf die Funde, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) unterhalb der heutigen „guten Stube“ gemacht hat. Archäologen erhalten Bodendenkmale zwar am liebsten. Aber: „Dort, wo wir ohnehin etwas zerstören müssen, bietet sich eine Dokumentation an.“ So wie jetzt an den Stellen, wo neue Leitungen verlegt werden müssen.