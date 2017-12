Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag um 7.37 Uhr auf der Rolandstraße in Vorhelm ereignete, verletzten sich drei Insassen.

Ein 33-jähriger Fahrzeugführer war laut Polizei mit seinem Kleintransporter in Fahrtrichtung Vorhelm unterwegs. Er beabsichtigte nach links in die Ahlener Straße einzubiegen. An der Einmündung musste er wegen des Gegenverkehrs warten. Das bemerkte eine nachfolgende 30-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrzeugführer und ein 53-jähriger Beifahrer im Kleintransporter. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Ein weiterer 24-jähriger Insasse blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst entfernte den Wagen der 30-Jährigen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 9000 Euro.