Prominente Namen eilen dem Schul-Tanz-Treff Ahlen 2018 vorweg: Gil Ofarim und Profitänzerin „E-Cat“ Ekaterina Leonova sind bei der 20. Auflage in der Fritz-Winter-Gesamtschule als Showact mit dabei.

Beide gewannen in diesem Jahr das Finale der Tanzshow „Let`s Dance“ bei RTL. Ofarim, Sohn des Sängers Abi Ofarim, bewies in dem Format, wie aus einem nichttanzenden Sänger ein begeisterter Tänzer wurde. Gil (34) ist als gleichsam charismatischer wie bodenständiger Künstler bekannt und beliebt; er lebt Fan-Nähe, wie schon auf dem Ahlener Stadtfest gerade erst bewiesen.

Ekaterina „E-Cat“ Leonova bringt ansteckend positive Ausstrahlung auf die Bühne. Die dann 31-Jährige ist ausgebildete Tanzpädagogin und mehrfach preisgekrönte Tänzerin – unter anderem mit einem Europa- und einem Weltmeistertitel.

Dank intensiver Kontakte zum Management gelang Schul-Tanz-Treff-Initiatorin Anke Gutsche die Verpflichtung Gil Ofarims während einer Zeit, in der er gerade als Sänger auf 15 großen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein wird: Gemeinsam mit „Glashaus“-Sängerin Cassandra Steen tourt er im Rahmen der Konzertreihe „Disney in Concert – Magic Moments“.

„Gil und Ekaterina passen ideal in das Konzept des STT“, sagt Anke Gutsche: A-Promis der Tanzszene – auch als Coaches wie Detlev D. Soost und oder Niketea Thompson – nehmen dabei Kontakt mit den Schülern auf, bringen ihnen die Freude an der choreographierten Bewegung bei. Ganz ohne Druck – Star-Nähe inklusive. Sponsoren sind die Sparkasse Münsterland Ost und die Stadt Ahlen.