Der junge Syrer Yahya Aassi hat bislang vergeblich versucht, mit Deutschen Kontakte zu knüpfen. Das Aktionsbündnis „Mensch Willkommen“ will helfen. Und sucht noch weitere Paten.

Von Peter Schniederjürgen

Einen Wunsch hat Yahya Aassi schon vor dem neuen Jahr – mehr persönlichen Kontakt zu den Menschen in Ahlen.

„Wir sind in Deutschland nach der Flucht aus Syrien sehr gut aufgenommen worden und haben viele Hilfen erhalten“, bedankt sich der 25-jährige Vater zweier Söhne am Donnerstag zunächst beim Treffen des Arbeitskreises Patenschaften, das bei der Caritas stattfindet. Nun sei es Zeit, so findet der gelernte Verkäufer, etwas davon zurückzugeben. Dazu hätte er gerne Kontakt zu Deutschen.

Das fällt dem jungen Mann aber nicht gerade leicht. Zwar ist seine Sprachkenntnis schon sehr gut, aber es gibt doch noch eine große Hemmschwelle. Der Versuch, auf dem Fußballplatz in Kontakt zu kommen, sei leider fehlgeschlagen: „Es waren tatsächlich kaum Menschen da“, bedauert der Familienvater.

Um solche Kontaktaufnahmen zu erleichtern, haben sich die Stadt, Caritas, Innosozial und der Förderverein für Flüchtlinge zum Aktionsbündnis „Mensch Willkommen“ zusammengeschlossen. Die Fäden laufen bei Verena Hucke von der Caritas zusammen. „Wir vermitteln gern Bekanntschaften zwischen Deutschen und Flüchtlingen“, sagt sie. Auch wenn jemand Hilfe bei Gartenarbeiten oder zum Einkaufen suche, könne er sich an sie wenden (Telefon 8930). „Es gibt sehr viele, die sich nach Kontakt zu Einheimischen sehnen, um von den Vorteilen, die sie hier genießen, etwas zurückzugeben“, so Verena Hucke.

„Gerade jetzt, wo wir Flüchtlinge nach vielen schlimmen Vorfällen oft verständlicherweise etwas schief angesehen werden, wollen wir gern zeigen: Es sind nur die allerwenigsten, die Böses im Sinn haben“, betont der junge Syrer. Sein Wunsch sei es, mit deutschen Freunden zum Weihnachtsmarkt oder ins Kino zu gehen – was man in der Freizeit eben so macht.

Der Förderverein für Flüchtlinge bietet zum Kontakte knüpfen den Spieletreff im Pauluszentrum jeden zweiten Sonntag im Monat an. „Hier können sich Deutsche und Flüchtlinge zwischen 15 und 18 Uhr ganz zwanglos kennenlernen“, lädt Angelika Knöpker ein. Denn aus vielen solcher „Mensch-ärgere-dich-nicht“- Begegnungen seien schon Freundschaften geworden.