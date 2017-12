Das Gelände am Ostberg war am Wochenende Ziel eines Kabeldiebs. Foto: Ulrich Gösmann

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagmittag gegen 14.10 Uhr einen Mann, der auf dem zukünftigen Gelände der Ahlener Umweltbetriebe am Ostberg Kabel entwendete. Als der Dieb den Beobachter bemerkte, entfernte er sich. Der Zeuge verfolgte ihn jedoch und informierte zwischenzeitlich die Polizei ständig über den aktuellen Standort des Mannes. Die Beamten trafen den Kabeldieb in der Nähe des Tatorts an und überprüften seine Personalien. Gegen den 67-jährigen Mann aus Ahlen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.